PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

Do czterech razy sztuka?

W pierwszym niedzielnym meczu PKO Ekstraklasy dojdzie do starcia klubów, które z żalem kończyły ligowe granie w 2024 roku. Były one wówczas w znakomitej formie. Fani Górnika liczą, że ich ulubieńcy utrzymają rozpęd, ponieważ zabrzanom dotychczas nie udało się pokonać Puszczy Niepołomice w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jan Urban ma z Tomaszem Tułaczem bilans 0-2-1. Przekonamy się zatem, który trenerski weteran będzie górą w tym starciu.

Forma na miarę ligowego podium

Górnik Zabrze miał fantastyczną końcówkę pierwszej części sezonu. Wystarczy napisać, że Jan Urban wygrał cztery z pięciu meczów, a uległ jedynie aktualnemu mistrzowi Polski Jagiellonii Białystok. Przełożyło się to na 12 punktów. Niewiele gorszy dorobek w analogicznym okresie zgromadziła Puszcza Niepołomice, która może legitymuje się trzema zwycięstwami, remisem oraz porażką. Obie ekipy są na podium w tabeli Ekstraklasy za ostatnie pięć meczów.

Mecze drużyny Górnik Zabrze Górnik Zabrze 2 Lech Poznań 1 Korona 2 Górnik Zabrze 4 Górnik Zabrze 1 Piast Gliwice 0 Śląsk Wrocław 0 Górnik Zabrze 1 Górnik Zabrze 0 Jagiellonia Białystok 2 Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 2 Widzew Łódź 0 FKS Stal Mielec 2 Puszcza Niepołomice 0 Puszcza Niepołomice 2 Lech Poznań 0

Nowe twarze muszą poczekać na szansę

W minionym sezonie Górnik miał fenomenalną wiosnę i skończył sezon w czołówce Ekstraklasy. Tym razem Jan Urban i spółka świetnie spisywali się już w pierwszej rundzie. Skład zabrzan jest zgrany, stąd trudno spodziewać się, żeby nowe twarze w zespole od razu weszły do jedenastki. Klub wzmocnili ofensywnie usposobieni Sondre Liseth i Abbati Abdullahi.

Puszcza także ma o co grać, bo zespół broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. Stąd Tomasz Tułacz sprowadził do Niepołomic Antoniego Klimka, który ma szansę być ważną postacią, chociaż zapewne jeszcze nie teraz. Do klubu trafił też napastnik German Barkovskiy oraz pomocnik Georgy Zhukov.

Górnik – Puszcza: przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Górnik Zabrze Jan Urban 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 9 Sinan Bakis 16 Paweł Olkowski 18 Lukas Ambros 30 Nikodem Zielonka 44 Aleksander Buksa 88 Yosuke Furukawa 3 Roman Yakuba 7 Antoni Klimek 8 Piotr Mroziński 10 Hubert Tomalski 18 Michal Siplak 22 Artur Craciun 31 Michał Perchel 45 Rok Kidric 67 Ioan-Calin Revenco

Górnik – Puszcza: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Rafał Janicki yellow/red-card Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Gospodarze faworytem

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Górnik Zabrze. Za ekipą Jana Urbana będzie przemawiał atut własnego boiska, a także wyższa jakość sportowa. Puszcze Niepołomice potrafi być jednak niewygodnym przeciwnikiem dla każdego rywala. Kursy bukmachera STS zatem nie powinny dziwić.

Górnik Zabrze Puszcza Niepołomice 1.54 4.00 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2025 18:02 .

Szanse na zwycięstwo Górnik Zabrze W P W W W W ? 60.7 % Remis 22.9 % Puszcza Niepołomice W P W W W R ? 16.4 %

Mecz Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+360. Ponadto rywalizację możesz śledzić w internecie za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

