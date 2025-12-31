Górnik Zabrze poluje na czeskiego defensora. Szykuje się kolejne wzmocnienie

Górnik Zabrze chce pozyskać lewego obrońcę. Według portalu ISport.cz, na radarze działaczy polskiego klubu znalazł się Ondrej Zmrzly ze Slavii Praga.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ondrej Zmrzly w kręgu zainteresowań Górnika Zabrze

Górnik Zabrze potwierdził we wtorek pierwszy zimowy transfer. Do klubu dołączył Brandon Domingues z Realu Oviedo. Francuski pomocnik został wypożyczony do końca obecnego sezonu z opcją wykupu. Wiele wskazuje, że to dopiero początek ruchów transferowych w zimowym oknie.

Jak informuje portal ISport.cz, kolejnym zawodnikiem, który może wzmocnić zabrzański zespół, jest Ondrej Zmrzly ze Slavii Praga. Czeski lewy obrońca trafił do praskiego klubu z Sigmy Ołomuniec w styczniu 2024 roku z nadziejami na regularną grę w podstawowym składzie. Jednak zmiany kadrowe oraz rosnąca konkurencja na lewej stronie obrony sprawiły, że jego pozycja w drużynie zaczęła słabnąć.

Według doniesień czeskich mediów, Slavia jest otwarta na wypożyczenie zawodnika. Górnik, który od dłuższego czasu rozgląda się za doświadczonym lewym obrońcą, znalazł się w gronie klubów zainteresowanych piłkarzem. Nie jest jednak jedyny w wyścigu, ponieważ zainteresowanie wykazuje także niemiecki Holstein Kiel, występujący na zapleczu 1. Bundesligi.

Zmrzly ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Czech. W obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Jego aktualna wartość rynkowa, według portalu Transfermarkt.de, wynosi 1,5 miliona euro. Kontrakt piłkarza ze Slavią Praga obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Przypomnijmy, że zabrzański zespół pod wodzą Michala Gasparika zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po przerwie zimowej Górnik zagra u siebie z Piastem Gliwice w ramach 19. kolejki.