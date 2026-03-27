Górnik na finiszu prywatyzacji. Padła ostateczna data

Lukas Podolski

Prywatyzacja Górnika coraz bliżej?!

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że Trójkolorowi względem poprzedniej kampanii zaliczają znaczący progres, a to sporo znaczy. I choć z pewnością aspiracje po pierwszej rundzie były znacznie większe, to jednak wciąż mają oni szansę na zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów.

Niemniej poza tym, co dzieje się na boisku, w temacie klubu z Zabrza bardzo ważne są także kwestie właścicielskie i organizacyjne. Temat przejęcia klubu z rąk miasta ciągnie się już bardzo długo, ale powoli widać pewne światełko w tunelu. Prezydent Zabrza podał bowiem datę, kiedy zakończyć może się proces prywatyzacji. To kwestia najbliższego miesiąca.

– Chcemy, aby najpóźniej do 20 kwietnia radni na sesji wyrazili zgodę. Cały proces chcemy zamknąć do końca kwietnia. Oczywiście po tej zgody Rady Miasta musimy jeszcze dopełnić formalności, podpisać te umowy, bo to jest kilka umów – powiedział Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza w rozmowie na antenie „Radia Katowice” cytowany przez „Dziennik Zachodni”.

– Myślę, że tu nie zdradzę elementu negocjacji, bo podejście jest raczej znane, że Lukas Podolski chciałby objął całość akcji, w miarę możliwości. Oczywiście koncepcja jest taka, że miasto zostanie z symboliczną jedną akcją – dodał włodarz.

