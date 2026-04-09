Górak podsumował półfinał z Rakowem. Gorąco komentuje kontrowersje

23:06, 9. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, NaWylot.pl

"Nie rozumiem dlaczego nie było dla nas karnego w ostatniej akcji czasu regulaminowego. Nie wiem dlaczego gol Fadigi został uznany" - powiedział po meczu z Rakowem trener GKS-u Katowice na konferencji prasowej.

Rafał Górak
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Trener Górak odniósł się do sędziowskich kontrowersji

To Raków Częstochowa 2 maja zagra na PGE Narodowym w finale STS Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze. Niemniej półfinałowe starcie z GKS-em Katowice przyniosło niesłychaną liczbę emocji, a samo widowisko mogło podobać się wszystkim, nawet kibicom przegranej ekipy. Dwukrotnie bowiem Katowiczanie wracali do gry w dramatycznych wręcz okolicznościach, a wcześniej to samo uczynił Raków. Finalnie jednak to Medaliki w serii rzutów karnych okazały się lepsze.

Niemniej poza sportowymi aspektami tej rywalizacji, równie dużo mówi się o wielkiej kontrowersji z 67. minuty, gdy sędziowie uznali gola dla Rakowa Częstochowa. Rzut karny obronił wówczas Dawid Kudła, ale po dobitce piłkę do siatki skierował Lamine Diaby-Fadiga. Problem w tym, że napastnik Rakowa zbyt wcześnie przekroczył linię szesnastki, ale – zdaniem arbitrów – przez fakt, że uczynił to z nogą w powietrzu, gol mógł zostać uznany. Nieco innego zdania jest jednak Rafał Górak. trener GieKSy powiedział o tym na konferencji prasowej.

Ja te sytuacje widziałem inaczej. Nie rozumiem dlaczego nie było dla nas karnego w ostatniej akcji czasu regulaminowego. Nie wiem dlaczego gol Fadigi został uznany. Boli mnie to, ale gratuluję Rakowowi – powiedział Rafał Górak, trener GKS-u Katowice, cytowany przez Kamila Głębockiego z „NaWylot.pl”.

Jestem dumny z drużyny i pokazu śląskiego charakteru. Porażki uczą. Jestem dumny z chłopaków. Dziękuję im, dziękuję kibicom – dodał.

