Jagiellonia walczy o Pululu. Mamy nowe wieści z Białegostoku! [NASZ NEWS]

Siemieniec 2027
O przyszłości Adriana Siemieńca dyskutowało się już od miesięcy. Trener Jagiellonii był łączony zarówno z Lechem Poznań, jak i z klubami zza granicy. Tymczasem Jagiellonia niespodziewanie ogłosiła, że przedłuża kontrakt z trenerem do 2027 roku.
Oczywiście, klub miał taką opcję, ale wyraźnie zaznaczono, że to nie automatyczne przedłużenie, a nowa umowa, wypracowana przez obie strony. Nie oznacza to, że Siemieniec na sto procent w klubie zostanie tak długo, ale na pewno nowe porozumienie zwiększa na to szanse.
Drugie kuszenie Pululu
Na tym jednak nie koniec ciekawych wieści z Białegostoku. Z naszych informacji wynika, że Jagiellonia wciąż walczy o Afimico Pululu! Jak się dowiedzieliśmy, Jagiellonia właśnie złożyła nową propozycję przedłużenia umowy swojemu napastnikowi. Klub oferuje Pululu kontrakt do lata 2029 roku. To druga oferta pod adresem napastnika z DR Kongo, któremu latem kończy się kontrakt.