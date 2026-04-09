Jagiellonia walczy o Pululu. Mamy nowe wieści z Białegostoku! [NASZ NEWS]

Jagiellonia Białystok pochwaliła się ostatnio przedłużeniem umowy z Adrianem Siemieńcem, ale być może na tym nie koniec. Do goal.pl dotarły niespodziewane wieści w sprawie Afimico Pululu!

Dimitrije Vasiljevic/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Siemieniec 2027

O przyszłości Adriana Siemieńca dyskutowało się już od miesięcy. Trener Jagiellonii był łączony zarówno z Lechem Poznań, jak i z klubami zza granicy. Tymczasem Jagiellonia niespodziewanie ogłosiła, że przedłuża kontrakt z trenerem do 2027 roku.

Oczywiście, klub miał taką opcję, ale wyraźnie zaznaczono, że to nie automatyczne przedłużenie, a nowa umowa, wypracowana przez obie strony. Nie oznacza to, że Siemieniec na sto procent w klubie zostanie tak długo, ale na pewno nowe porozumienie zwiększa na to szanse.

Drugie kuszenie Pululu

Na tym jednak nie koniec ciekawych wieści z Białegostoku. Z naszych informacji wynika, że Jagiellonia wciąż walczy o Afimico Pululu! Jak się dowiedzieliśmy, Jagiellonia właśnie złożyła nową propozycję przedłużenia umowy swojemu napastnikowi. Klub oferuje Pululu kontrakt do lata 2029 roku. To druga oferta pod adresem napastnika z DR Kongo, któremu latem kończy się kontrakt.