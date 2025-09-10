GKS z nową siłą w ataku. Szkurin ujawnił, dlaczego wybrał GieKSę

GKS Katowice w trakcie okna transferowego pozyskał Ilję Szkurina z Legii Warszawa. Zawodnik opowiedział o swoich pierwszych odczuciach w klubie oraz kulisach swojej decyzji.

Ilja Szkurin o swoich pierwszych wrażeniach po transferze do GieKSy Katowice

GKS Katowice nie rozpoczął dobrze sezonu 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Aktualnie śląska drużyna plasuje się dopiero na 14. miejscu w tabeli, mając siedem punktów na koncie. Pomóc w poprawie wyników ma nowy napastnik, który w rozmowie z klubową telewizją opowiedział o swoich odczuciach po przeprowadzce do Katowic.

– Bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Bardzo podoba mi się miasto. Trochę już też pochodziłem po Katowicach i na razie bardzo mi się tu podoba – przekonywał Ilja Szkurin w rozmowie z GieKSa TV.

Dla wielu zaskoczeniem był transfer Białorusina do GKS-u. Sam zawodnik wyjaśnił, co miało na to wpływ.

– Miałem niewiele minut w tym sezonie w Legii, niestety. Przy okazji trener GKS-u, Rafał Górak, zadzwonił do mnie. Byłem bardzo zaskoczony, ale opowiadał mi o stylu grania GKS-u, a ja obserwowałem drużynę z boiska. Bardzo mi się spodobało, więc długo się nie zastanawiałem i podjąłem decyzję o transferze – powiedział Szkurin.

Zawodnik został wprost zapytany o cele, jakie sobie stawia. Nie chciał mówić o nich wprost, ale zaznaczył, że jego nowa drużyna może poprawić pozycję względem poprzedniej kampanii.

– Nie lubię mówić o celach indywidualnych, ale myślę, że GKS stać na miejsce wyższe niż w poprzednim sezonie. Chłopaki grają już razem długo, więc dla nich dobrym celem będzie wejście na jak najwyższą pozycję w tabeli – rzekł napastnik katowickiej drużyny.

Szkurin wyjaśnił również, co może wnieść do drużyny w tym sezonie.

– Myślę, że moją mocną stroną jest szukanie przestrzeni za plecami obrońców. Nad tym dużo pracowałem, więc to jest zdecydowanie jedna z moich najlepszych cech. Ogólnie uważam, że jestem dobrym zawodnikiem – powiedział 26-latek.

Szkurin trafił do GieKSy za 400 tysięcy euro. Związał się z klubem z Katowic kontraktem obowiązującym do 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

