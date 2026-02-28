GKS Katowice przed szlagierem. Lider ofensywy mówił o kadrze i formie

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Bartosz Nowak o ewentualnym powołaniu do reprezentacji Polski

GKS Katowice w ofensywie opiera się dzisiaj przede wszystkim na Bartoszu Nowaku. W tym sezonie doświadczony pomocnik notuje prawdopodobnie swoje najlepsze występy w karierze. Jednocześnie nie brakuje opinii, że zawodnik zasłużył na powołanie do kadry Jana Urbana. Sam zainteresowany ze spokojem podchodzi do tego tematu.

– Z trenerem Urbanem bardzo dobrze współpracowało mi się w Górniku, mamy świetne relacje. Pewnie, że chciałbym zagrać w reprezentacji. Sam fakt, że jestem wymieniany w gronie kandydatów jest już zaszczytem, ale gadaniem się do tego nie przybliżę. Mogę to zrobić tylko na boisku – zaznaczył Nowak w rozmowie z Jarosławem Tomczykiem w tygodniku „Piłka Nożna”.

32-latek trafił do GieKSy latem 2024 roku z Rakowa Częstochowa. Transakcja była gotówkowa, ale do dzisiaj jest owiana tajemnicą. Tymczasem na początku lutego 2026 roku klub z Katowic ogłosił przedłużenie kontraktu z piłkarzem do końca czerwca 2029 roku.

Nowak w tym sezonie wystąpił jak na razie w 24 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 11 bramek i zaliczył też 11 asyst. Okazję do poprawy tego bilansu piłkarz może mieć przy okazji Śląskiego Klasyku. Starcie z udziałem GieKSy i Górnika odbędzie się na Arena Katowice w sobotę, 28 lutego, o godzinie 20:15. W pierwszym meczu w tym sezonie między ekipami górą byli Zabrzanie (3:0).