GKS Katowice odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie 2025/2026. W pokonanym polu ekipa Rafała Góraka zostawiła Arkę Gdynia (4:1). Kluczem do zwycięstwa gospodarzy był Lukas Klemenz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Arka Gdynia

GKS z przełamaniem, Arka rozbita w Katowicach

GKS Katowice do swojego kolejnego ligowego występu przystępował z nadzieją na odniesienie w końcu premierowego zwycięstwa. W starciu z Legią Warszawa ekipa Rafała Góraka zaprezentowała się z niezłej strony. Finalnie jednak na nic się to zdało, bo GieKSa schodziła z boiska pokonana (1:3).

Arka Gdynia w ostatnim czasie prezentowała się solidniej. W trzech ostatnich meczach zespół Dawida Szwargi wywalczył pięć punktów. Tym samym gdynianie zadomowili się w okolicach środka tabeli. Na stadion przy ulicy Nowej Bukowej udali się więc ze względnym spokojem.

Powody do entuzjazmu kibice gospodarzy mieli bardzo szybko, bo już w dziewiątej minucie. Arkadiusz Jędrych w polu karnym rywali zachował się niczym rasowy napastnik – po podaniu Marcina Wasielewskiego z bliska skierował piłkę do siatki.

W Katowicach długo nie czekaliśmy na gola! Arkadiusz Jędrych daje prowadzenie gospodarzom 💪



Katowiczanie nie zamierzali poprzestawać na jednym trafieniu, imponując energią od pierwszych fragmentów spotkania. Kolejny efekt tej postawy przyniósł gol z 32. minuty. Na listę strzelców wpisał się Adam Zrelak, popisując się mocnym uderzeniem pod poprzeczkę.

ZRELAK! Świetne wykończenie i GKS prowadzi 2:0 z Arką! 💪



Ostatecznie jednak na przerwę katowiczanie schodzili z jednobramkową zaliczką, ponieważ w 42. minucie kontaktowego gola zdobył Edu Espiau. Zawodnik chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Hiszpan wykorzystał podanie od Dawida Abramowicza i pewnie umieścił piłkę w siatce.

To się nazywa wejście! 💪



Dawid Szwarga posłał Espiau na boisko w 39. minucie, a ten jeszcze przed przerwą dał Arce gola kontaktowego! ⚽



Na drugą połowę w szeregach ekipy z Katowic nie wybiegł już Alan Czerwiński. Jego miejsce zajął Lukas Klemenz. Tymczasem w 50. minucie defensor GKS-u sprawił, że kolejny raz wybuchła radość na Arena Katowice. Klemenz zaliczył premierowe trafienie w tym sezonie, wykorzystując ogromne zamieszanie w polu karnym Damiana Węglarza.

Sporo chaosu pod bramką Arki, w którym najlepiej odnalazł się Lukas Klemenz! ⚽ GKS prowadzi 3:1! 💪



Kolejny raz urodzony w Ulm zawodnik zdobył bramkę w 60. minucie. Wykorzystał dośrodkowanie Bartosza Nowaka i strzałem głową zmusił do kapitulacji golkipera rywali. Klemenz zaliczył tym samym jedno z najlepszych wejść na boisko w karierze. Do soboty miał trzy gole w Ekstraklasie na koncie. W jednym meczu poprawił swój dorobek zdecydowanie.

Klemenz z drugim golem! Fantastyczne dośrodkowanie, a obrońca GKS-u popisał się świetnym wykończeniem 😍



Do końca spotkania rezultat nie uległ już zmianie i ekipa z Katowic mogła cieszyć się z pierwszego od 1980 roku zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywkowej nad Arką. W następnej kolejce GKS zmierzy się w roli gościa z Górnikiem Zabrze. Gdynia czekają natomiast derby z Lechią Gdańsk.

GKS Katowice – Arka Gdynia 4:1 (2:1)

1:0 Arkadiusz Jędrych 9′

2:0 Adam Zrelak 32′

2:1 Edu Espiau

3:1 Lukas Klemenz 50′

4:1 Lukas Klemenz 60′

