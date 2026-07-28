Linetty z szansami na kontrakt w Lechu? Frederiksen odpowiada

Lech Poznań poinformował, że Karol Linetty będzie trenował z zespołem. Niels Frederiksen został zapytany o potencjalny angaż wychowanka Kolejorza.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech nie planuje wiązać się z Linettym

Lech Poznań sprowadził tego lata nowego bramkarza, środkowego obrońcę oraz skrzydłowego. W planach jest jeszcze wzmocnienie środka pola – z tego powodu chociażby zainteresowaniem Tamarem Svetlinem z Korony Kielce. Do tej pory nowy pomocnik nie pojawił się w kadrze, za to treningi z Kolejorzem rozpoczął Karol Linetty, który niedawno rozstał się z tureckim klubem.

Poznaniacy wsparli swojego wychowanka, który chce pozostać w dobrej formie fizycznej podczas poszukiwań nowego zespołu. Oczywiście wśród kibiców nie brakuje głosów, że docelowo Lech może próbować go zakontraktować. W zeszłym roku bliźniaczą drogę przeszedł Robert Gumny, który po okresie spędzonym na treningach podpisał umowę.

Tym sugestiom jednoznacznie zaprzeczył Niels Frederiksen. Potwierdził, że Linetty będzie tylko trenował z Lechem, a planów na dłuższą współpracę nie ma.

– To ważne, żeby przedstawić właściwą perspektywę. Znamy tego zawodnika, ma wysoką jakość, ale jest tutaj dlatego, że jest naszym wychowankiem i pomagamy mu utrzymać formę. Tylko dlatego tutaj trenuje, nie ma żadnych planów, by dołączył do nas na stałe – wytłumaczył szkoleniowiec Lecha Poznań podczas konferencji prasowej.