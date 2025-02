Śląsk Wrocław podczas zimowego okienka chciał wypożyczyć Filipa Rejczyka do pierwszej ligi. Ten jednak się nie zgodził, więc w konsekwencji do końca sezonu będzie występował w rezerwach - ujawnił Bartosz Wieczorem z redakcji TVP Sport.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Rejczyk (z lewej)

Rejczyk nie chciał trafić do pierwszej ligi

Filip Rejczyk uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych polskich zawodników. Podczas letniego okienka trwała intensywna rywalizacja o jego podpis. Legia Warszawa liczyła, że uda się przedłużyć wygasającą umowę, lecz 18-latek oczekiwał regularnej gry w pierwszym składzie. Ostatecznie zasilił szeregi Śląska Wrocław, który zaoferował mu szalone zarobki na poziomie 60 tysięcy złotych miesięcznie.

To olbrzymie pieniądze dla gracza, który stawiał dopiero pierwsze kroki w seniorskiej piłce. We Wrocławiu mieli wobec niego wielkie oczekiwania – nie udało mu się im sprostać, a początki jego przygody w Śląsku należy określić mianem bardzo słabych. Jacek Magiera był głównym zwolennikiem jego przybycia, ale szybko odstawił go od składu. Dla pierwszej drużyny Śląska Rejczyk zagrał w sumie sześć razy. Później trafił do trzecioligowych rezerw.

W trakcie zimowego okienka Śląsk próbował wypożyczyć Rejczyka do pierwszej ligi. Wiele klubów przejawiało zainteresowanie jego transferem czasowym, lecz młodzieżowy reprezentant Polski oczekiwał przenosin do innej drużyny z Ekstraklasy. Odrzucił tym samym możliwość zejścia na niższy poziom rozgrywkowy. Bartosz Wieczorek z redakcji TVP Sport ujawnił, że żaden ekstraklasowy klub się po niego nie zgłosił, dlatego do końca sezonu będzie występował w trzeciej lidze.

W ostatnich tygodniach Śląsk Wrocław próbował wypożyczyć Filipa Rejczyka. Piłkarz odrzucił zainteresowanie kilku klubów 1. Ligi. Interesowała go tylko Ekstraklasa. Najbliższy czas spędzi w trzecioligowych rezerwach. Kto wie, być może jeszcze na pierwszoligowe boiska zawita, ale w… pic.twitter.com/uEcsSeHDUD — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) February 25, 2025

Rejczyk z pewnością inaczej wyobrażał sobie dotychczasowy pobyt we Wrocławiu. Śląsk jest głównym kandydatem do spadku z Ekstraklasy, więc i tak może doczekać się występów w pierwszej lidze.