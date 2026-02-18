Feio zawieszony na długo! Potężna kara za znieważenie sędziów

Goncalo Feio został zawieszony przez Komisję Ligi aż na pięć spotkań, za swoje ostatnie wybryki podczas meczu z Koroną Kielce. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Pod Gołębnikiem". Szkoleniowiec krzyczał do sędziów: "zapłacili wam, zapłacili wam".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio zawieszony na pięć spotkań

Radomiak Radom z całą pewnością nie ma w ostatnich dniach zbyt dobrej passy. Przede wszystkim chodzi o piątkowy mecz z Koroną Kielce, po którym wybuchła wielka awantura. Najpierw mocno iskrzyło pomiędzy drużynami na murawie, a następnie do „akcji” włączyli się pseudokibice i chuligani na trybunach rzucając w stronę gości przedmiotami. Jeden z nich trafił w pracownika Korony, który musiał spędzić noc w szpitalu.

Jednak nie tylko po ostatnim gwizdku sędziego sporo się działo. Jeszcze w trakcie meczu czerwoną kartkę obejrzał bowiem Goncalo Feio. Jak się okazało, Portugalczyk wrócił do dobrze znanego w Polsce oblicza. Tym razem bowiem zwyzywał i znieważył sędziów, krzycząc do nich: „zapłacili wam, zapłacili wam”.

Takie zachowanie Portugalczyka naturalnie musiało spotkać się z ostrą reakcją Komisji Ligi, która akurat zawsze w przypadku ataków na sędziów wymierza ostre kary. Według informacji serwisu „Pod Gołębnikiem”, Goncalo Feio został ukarany zawieszeniem aż na pięć ligowych spotkań. Zapłacić ma także 20 tysięcy złotych. Oznacza to, że ominie najbliższe mecze z: Jagiellonią Białystok, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, GKS-em Katowice, Legią Warszawa oraz Piastem Gliwice.

Z kolei jeśli chodzi o chuligańskie wybryki na trybunach w Radomiu, Komisja Ligi była nieco bardziej łaskawa. Więcej o karach za te ekscesy pisaliśmy TUTAJ.

