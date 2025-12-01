Feio odmienił Radomiaka. Oto zmiany, jakie wprowadził do klubu

Radomiak Radom jest jednym z największych zaskoczeń ostatnich tygodni w PKO BP Ekstraklasie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet o zmianach, jakie wprowadził Goncalo Feio opowiedział Roberto Alves.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio wprowadził szereg zmian w Radomiaku

Radomiak Radom w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę na stanowisku trenera. Pracę stracił Joao Henriques, a zastąpił go Goncalo Feio. Dla Portugalczyka był to jednocześnie powrót do PKO BP Ekstraklasy po kilku miesiącach przerwy. 35-latek bardzo szybko zapracował na autorytet wśród zawodników. Szereg zmian, jakie wprowadził, sprawiły, że Zieloni awansowali w tabeli na 5. miejsce.

Feio prowadził Radomiaka w czterech meczach, odnosząc trzy zwycięstwa i doznając tylko jednej porażki. Ostatnio w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet o zmianach w klubie opowiedział Roberto Alves. Ofensywny pomocnik zdradził, że poprawiono małe rzeczy takie jak praca poza boiskiem i odpowiednia regeneracja.

– Przychodzimy wcześniej do klubu, więcej pracujemy przed treningiem, dbamy bardziej o profilaktykę. Również po treningu wykonujemy ćwiczenia regeneracyjne. Pracujemy dużo poza boiskiem, to ogromna zmiana – powiedział Roberto Alves dla Przeglądu Sportowego.

– Chce, abyśmy dbali o nasze ciała. Jest w to naprawdę zaangażowany, dlatego codziennie po treningu wykonujemy dużo ćwiczeń regeneracyjnych. Stara się też wprowadzać wiele zmian poza boiskiem, abyśmy przykładowo mieli więcej sprzętu do regeneracji – dodał.

Radomiak w tym roku zagra jeszcze tylko jedno spotkanie. W sobotę (6 grudnia) zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Warto jeszcze pamiętać, że Goncalo Feio ma w kontrakcie klauzulę, która umożliwia mu odejście z zespołu.