Feio do wzięcia za półdarmo! Klauzula w kontrakcie z Radomiakiem

Goncalo Feio w październiku został trenerem Radomiaka Radom. W kontrakcie znalazła się jednak klauzula wykupu. Jak informuje Tomasz Ćwiąkała do czerwca wynosi jedynie 100 tysięcy euro.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Niska klauzula w kontrakcie Feio! Może odejść w każdej chwili

Radomiak Radom ze względu na słabe wyniki zdecydował się na zmianę trenera w trakcie sezonu. Joao Henriques, który pracował w klubie od stycznia, został zwolniony, a jego obowiązki przejął Goncalo Feio. Portugalczyk wrócił do Ekstraklasy po zaledwie trzech miesiącach nieobecności. Wcześniej prowadził Legię Warszawa, z którą w poprzednim sezonie zdobył Puchar Polski.

Początek pracy Feio w Radomiaku jest bardzo udany, ponieważ w czterech meczach poprowadził zespół do trzech zwycięstw. Na 12 możliwych punktów Zieloni zdobyli 9, dzięki czemu awansowali na 4. miejsce w Ekstraklasie. Natomiast drużyny za nimi mają jeszcze do rozegrania swoje mecze w ramach 17. kolejki, a niektórzy muszą jeszcze nadrobić zaległe spotkanie.

Tomasz Ćwiąkała przekazał w mediach bardzo interesujące wieści dot. Goncalo Feio. Otóż okazuje się, że w każdej chwili 35-latek może odejść z Radomiaka. Wystarczy, że po trenera zgłosi się klub, który będzie chciał go zatrudnić, a Portugalczyk wyrazi chęć podjęcia pracy. W kontrakcie znalazła się klauzula, która umożliwia odejście. Do czerwca trzeba za niego zapłacić 100 tysięcy euro a od lipca 200 tysięcy.

Warto dodać, że po odejściu z Legii nie raz Goncalo Feio podkreślał, że jego celem jest praca w zagranicznym klubie. Przez moment prowadził nawet drugoligową Dunkierkę we Francji, lecz odszedł z klubu na własne życzenie.