Ekstraklasa poinformowała o wypłatach dla klubów za miniony sezon

IMAGO / Mikołaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Legia Warszawa

Poznaliśmy kwoty, jakie otrzymały kluby PKO Ekstraklasy za sezon 2022/23

Najwięcej otrzymał Raków, a na podium znaleźli się jeszcze Legia i Lech

Najmniej zarobiła Miedź Legnica, a łącznie rozdysponowano ponad 240 mln zł

Tyle otrzymały kluby PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/23

– Łączne wypłaty z Ekstraklasy dla 18 klubów uczestniczących w rozrywkach ligowych wyniosły ponad 240 mln zł w sezonie 2022/2023, czyli o 10 mln zł więcej niż zakładał początkowy budżet. Kluby otrzymały też z ligi ponad 2,5 mln zł w formie barterów. Dodatkowo, prawie 9 mln zł z wypracowanych środków ligowa spółka wypłaciła PZPN – czytamy na oficjalnej stronie Ekstraklasa.org.

Na podium znaleźli się Raków Częstochowa (27,63 mln zł), Legia Warszawa (26,46 mln zł) oraz Lech Poznań (22,58 mln zł). Natomiast najmniej otrzymała Miedź Legnica (7,49 mln zł). Warto podkreślić, że aż jedenaście z osiemnastu klubów zgarnęło ponad 10 mln złotych.

– Miniony sezon został już w pełni rozliczony, a wszystkie środki zostały klubom wypłacone. Zwiększona pula finansowa to efekt inicjatyw marketingowych uzgodnionych w ciągu roku, które przełożyły się na ligowy budżet. Dzięki decyzji rady nadzorczej mogliśmy te dodatkowe pieniądze wypłacić klubom. W najbliższych latach kwota do podziału skokowo wzrośnie, bo od lipca zacznie obowiązywać nowy, rekordowy kontrakt z CANAL+ o wartości 1,2 mld zł. Będzie on o 30% większy od dotychczasowych umów z nadawcami – przyznał Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA cytowany przez Ekstraklasa.org.

