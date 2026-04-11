Ekspresowy gol rozstrzygnął mecz. Nowy wicelider Ekstraklasy [WIDEO]

19:25, 11. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin - Radomiak Radom to sobotnie spotkanie 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W drugim meczu dnia padła tylko jedna bramka.

Zagłębie Lubin - Radomiak Radom
Obserwuj nas w
Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom: jedna bramka zadecydowała

Zagłębie Lubin do tego starcia przystępowało jako piąta ekipa ligowej stawki. Miedziowi tracili cztery punkty do lidera i jeden do podium. Natomiast Radomiak Radom był trzynasty – podopieczni Bruno Baltazara mieli jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Faworytem tego pojedynku wydawali się gospodarze.

Już w 4. minucie Miedziowi cieszyli się z gola. Fatalną stratę w środku pola zaliczył Romario Baro – Adam Radwański ruszył w kierunku bramki i znakomitym podaniem obsłużył Marcela Regułę. Młodzieżowy reprezentant Polski poradził sobie w polu karnym i płaskim strzałem pokonał Filipa Majchrowicza. Tuż przed przerwą Jan Grzesik popisał się ofiarną interwencją i zablokował groźne uderzenie Adama Radwańskiego.

W 60. minucie Grzesik mógł doprowadzić do wyrównania, ale po świetnej wrzutce Zie Outtary główkował obok słupka. Radomiak podkręcił tempo i regularnie meldował się w okolicach szesnastki przeciwników, ale nie zdołał znaleźć drogi do siatki Miedziowych. Zagłębie utrzymało korzystny wynik i dzięki zwycięstwu awansowało na pozycję wicelidera.

W pierwszym meczu soboty Widzew Łódź wygrał 1:0 z Bruk-Betem Termalićą Nieciecza.

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom 1:0 (1:0)

Reguła 4′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości