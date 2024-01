ŁKS Łódź w mediach społecznościowych poinformował właśnie o drugim transferze dzisiejszego dnia. Do klubu dołączył 22-letni pomocnik z Argentyny Thiago Ceijas. Piłkarz ostatnio grał w lidze bułgarskiej.

IMAGO / JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

ŁKS dopiął właśnie kolejny transfer

Tym razem klub sprowadził pomocnika z Argentyny

22-latek ostatnio grał w barwach Beroe Stara Zagora w Bułgarii

Kolejny transfer tego dnia

ŁKS Łódź tej zimy jest bardzo aktywny na rynku transferowym, ale nie ma się co dziwić. Beniaminek PKO Ekstraklasy jest w bardzo trudnym położeniu, a walka o pozostanie w lidze zapowiada się więcej niż wymagająco. Niemniej władze drużyny robią wszystko, aby nowymi transferami pobudzić zespół do walki. Dopiero co poinformowano o pozyskaniu stopera z Karabachu Agdam, a już przedstawiono kolejnego nowego gracza.

Do “Rycerzy Wiosny” dołączył właśnie Thiago Ceijas. To 22-letni Argentyńczyk z włoskim paszportem, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Boca Juniors. Środkowy pomocnik ostatnio grał na Bułgarii, w tamtejszym Beroe Stara Zagora wystąpił w tej kampanii 19 razy i był bez wymiernych liczb. Z ŁKS-em podpisał półtorarocznym kontraktem z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok.

