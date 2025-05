Dla kogo podium w tabeli Ekstraklasy? Pogoń musi być bezbłędna

PressFocus Na zdjęciu: Fredrik Ulvestad

Pogoń ma los we własnych rękach

W dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy poznamy odpowiedź na to, która drużyna dołączy do Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa i skończy rozgrywki na trzecim miejscu, które premiowane jest grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Na chwilę obecną jest to Jagiellonia Białystok, ale Pogoń Szczecin wygrywając wszystkie mecze do końca sezonu (w tym bezpośredni z aktualnym mistrzem Polski) wyprzedzi ekipę z Podlasia i to ona wówczas cieszyć się będzie z brązowego medalu.

Swój niewidoczny medal za utrzymanie ekstraklasowego bytu ma Lechia Gdańsk. Beniaminek złapał wiatr w żagle, który popchnął go do serii wygranych meczów i definitywnego oddalania wizji spadku. Pozostaje pytanie, czy John Carver i spółka zatrzymają się do końca sezonu i czy nastąpi do w Szczecinie?

Kto tutaj walczy o podium?

Po piłkarzach ze Szczecina widać, że dają oni z siebie maksimum zaangażowania. Pogoń gra w myśl zasady wszystko albo nic. To widać po wynikach, ponieważ ekipa Roberta Kolendowicza nie zaliczyła żadnego remisu w pięciu ostatnich meczach. Były to trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Lechia zaliczyła spektakularną końcówkę sezonu, która zapewniła jej utrzymanie w Ekstraklasie na sezon 2025/2026. Gdańszczanie dali się pokonać jedynie Legii Warszawa. W pozostałych czterech potyczkach zdobyli komplet dwunastu punktów, dzięki czemu w tym okresie są drugą najlepszą drużyną w elicie. Ustępują jedynie liderującemu Lechowi Poznań.

Mecze drużyny Pogoń Szczecin Radomiak 2 Pogoń Szczecin 0 Pogoń Szczecin 3 Motor Lublin 0 Pogoń Szczecin 3 Motor Lublin 0 Pogoń Szczecin 3 Legia Warszawa 4 Puszcza Niepołomice 4 Pogoń Szczecin 5 Mecze drużyny Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 3 Korona Kielce 2 Cracovia 0 Lechia Gdańsk 2 Lechia Gdańsk 3 Piast Gliwice 1 Legia Warszawa 2 Lechia Gdańsk 1 Lechia Gdańsk 3 Stal Mielec 2

Pięć lat oczekiwania na sukces

W bieżącym sezonie Pogoń udowodniła swoją wyższość nad Lechią, która przegrała u siebie z Portowcami 0:3. Gdańszczanie nie mają dobrej passy w meczach z tym przeciwnikiem. Ostatni raz udało jej się wygrać w czerwcu 2020 roku, kiedy to Biało-zieloni zwyciężyli na wyjeździe 1:0.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz
Lechia Gdańsk John Carver

Rezerwowi 17 Jakub Lis 19 Kacper Łukasiak 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kamiński 35 Maciej Wojciechowski 46 Antoni Klukowski 61 Kacper Smolinski 13 Dimitrios Keramitsis 10 Adrian Przyborek 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 16 Louis D'Arrigo 17 Anton Carenko 33 Tomasz Wojtowicz 79 Kacper Sezonienko 81 Kacper Gutowski 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: kontuzje i zawieszenia

Po stronie drużyny ze Szczecina pewne jest, że na boisku nie zobaczymy istotnego gracza formacji defensywnej. Karę zawieszenia za czerwoną kartkę wciąż odbywa Borges. Nieco większe problemy kadrowe mają gdańszczanie. Im z pewnością nie pomoże kontuzjowany Bobcek. Do zdrowia powoli wraca Sarniavskyi, którego występ jest niepewny.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Mariusz Malec Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Leo Borges Czerwona kartka Po 3 meczach

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Tomas Bobcek Uraz mięśnia Początek czerwca 2025 Bogdan Sarnavskiy Uraz ścięgna Achillesa Połowa lipca 2025

Czy faworyt przedłuży passę zwycięstw?

Eksperci jako faworyta wskazali Pogoń Szczecin. Stąd współczynnik na sukces tej drużyny wynosi 1.62. Z kolei kurs na remis to 4.20. Wygrana Lechii Gdańsk byłaby rozpatrywana jako duża niespodzianka, czego potwierdzeniem jest współczynnik 4.70.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 1.62 4.20 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 maja 2025 15:19 .

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa streamingowa CANAL+. Starcie zacznie się w 17 maja o godzinie 14:45.

