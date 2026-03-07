Widzew Łódź uciekł ze strefy spadkowej. Nowa miotła działa [WIDEO]

22:06, 7. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź ograł Lecha Poznań (2:1) w debiucie Aleksandara Vukovicia i wydostał się ze strefy spadkowej. Nowy trener wprowadził kilka zmian, które okazały się trafne.

Widzew Lodź - Lech Poznań
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Widzew Lodź - Lech Poznań

Przełom w Łodzi

Widzew Łódź podejmował Lecha Poznań w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Czterokrotni mistrzowie Polski tuż przed spotkaniem zdecydowali się na zmianę trenera. Nowym szkoleniowcem został Aleksandar Vuković, który zastąpił Igora Jovicevicia.

Serbski szkoleniowiec już w debiucie pokazał, że nie boi się odważnych decyzji. Z kadry meczowej zostali odsunięci Osman Bukari oraz Carlos Isaac. Dodatkowo urazu nabawił się bramkarz Bartłomiej Drągowski. Z kolei Lech przystępował do tego spotkania po bardzo dobrej serii. Kolejorz wygrał cztery mecze z rzędu i awansował na trzecie miejsce w tabeli. W środku tygodnia Poznaniacy musieli jednak przełknąć gorycz porażki, odpadając z Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się w wysokim tempie, a obie drużyny chętnie ruszały do ataku. W 28. minucie Timothy Ouma popisał się świetnym podaniem do Gisliego Thordarsona, a Islandczyk z ostrego kąta wpakował piłkę do siatki. Dla pomocnika był to pierwszy występ w wyjściowym składzie w rundzie wiosennej Ekstraklasy.

Piłkarze Widzewa szybko ruszyli do odrabiania strat. W 34. minucie Marcel Krajewski zagrał w polu karnym do Frana Alvareza, a Hiszpan pewnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Sebastian Bergier w 52. minucie oddał strzał, który odbił się od jednego z rywali, a piłka spadła pod nogi Emila Kornviga. Duński pomocnik nie zastanawiał się ani chwili i pewnym uderzeniem wyprowadził Widzew na zasłużone prowadzenie. Łodzianie nie wypuścili zwycięstwa z rąk i sięgnęli po komplet punktów, dzięki czemu wydostali się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. W kolejnym spotkaniu Widzew zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia. Z kolei Lech zagra w Lubinie z Zagłębiem w hicie nadchodzącej kolejki.

Widzew Łódź – Lech Poznań 2:1 (1:1)

0:1 Gisli Thordarson 28′

1:1 Fran Alvarez 34′

2:1 Emil Kornvig 52′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź