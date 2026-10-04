Lech Poznań traci lidera. Frederiksen potwierdził uraz

10:03, 4. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Lech Poznań

Allahyar Sayyadmanesh nie zagra przez kilka tygodni. Irańczyk doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Niels Frederiksen potwierdził, że gwiazdor Lecha Poznań wróci za mniej więcej cztery tygodnie.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sayyadmanesh kontuzjowany. Lech Poznań bez lidera

Lech Poznań dobrze wszedł w sezon 2026/2027. Mistrz Polski przed przerwą na kadrę rozegrał osiem spotkań w Ekstraklasie, zdobywając w nich 19 punktów, co daje im 3. miejsce w tabeli. W porównaniu do innych drużyn mają o jedno spotkanie rozegrane mniej. Równocześnie rywalizują także w fazie ligowej Ligi Europy. W pierwszej kolejce przegrali jednak wysoko z przedstawicielem Premier League, Crystal Palace (0:4).

Kolejorz wróci do gry o ligowe punkty już za kilka dni. W sobotę (10 października) podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z jednego z najważniejszych zawodników. Kontuzji doznał Allahyar Sayyadmanesh.

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Sayyadmanesh wypada z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Nie wiemy, na jak długo, ale spodziewamy się, że wróci za mniej więcej cztery tygodnie – powiedział Niels Frederiksen.

Irańczyk to trzeci piłkarz Lecha Poznań, który wypada z powodu kontuzji. Niedostępni są jeszcze Ali Gholizadeh oraz Antoni Kozubal. Sayyadmanesh w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Łącznie rozegrał 15 meczów, w których strzelił 7 bramek i zanotował dwie asysty. Do Poznania przeniósł się latem tego roku z KVC Westerlo na zasadzie wolnego transferu. W swoim CV ma jeszcze takie kluby jak Hull City, Fenerbahce czy Zoria Ługańsk.

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