Lech Poznań traci lidera. Frederiksen potwierdził uraz

Allahyar Sayyadmanesh nie zagra przez kilka tygodni. Irańczyk doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Niels Frederiksen potwierdził, że gwiazdor Lecha Poznań wróci za mniej więcej cztery tygodnie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sayyadmanesh kontuzjowany. Lech Poznań bez lidera

Lech Poznań dobrze wszedł w sezon 2026/2027. Mistrz Polski przed przerwą na kadrę rozegrał osiem spotkań w Ekstraklasie, zdobywając w nich 19 punktów, co daje im 3. miejsce w tabeli. W porównaniu do innych drużyn mają o jedno spotkanie rozegrane mniej. Równocześnie rywalizują także w fazie ligowej Ligi Europy. W pierwszej kolejce przegrali jednak wysoko z przedstawicielem Premier League, Crystal Palace (0:4).

Kolejorz wróci do gry o ligowe punkty już za kilka dni. W sobotę (10 października) podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z jednego z najważniejszych zawodników. Kontuzji doznał Allahyar Sayyadmanesh.

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– Sayyadmanesh wypada z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Nie wiemy, na jak długo, ale spodziewamy się, że wróci za mniej więcej cztery tygodnie – powiedział Niels Frederiksen.

Irańczyk to trzeci piłkarz Lecha Poznań, który wypada z powodu kontuzji. Niedostępni są jeszcze Ali Gholizadeh oraz Antoni Kozubal. Sayyadmanesh w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Łącznie rozegrał 15 meczów, w których strzelił 7 bramek i zanotował dwie asysty. Do Poznania przeniósł się latem tego roku z KVC Westerlo na zasadzie wolnego transferu. W swoim CV ma jeszcze takie kluby jak Hull City, Fenerbahce czy Zoria Ługańsk.