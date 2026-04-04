Cracovia osłabiona z Górnikiem Zabrze. Klub tłumaczy nieobecności

Cracovia zmierzyła się z Górnikiem Zabrze w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Luka Elsner nie mógł skorzystać w meczu z kilku zawodników.

Cracovia w rundzie wiosennej nie przypomina drużyny z pierwszej części sezonu. W PKO BP Ekstraklasie Pasy zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Przed przerwą reprezentacyjną Krakowianie odnieśli zwycięstwo nad GKS-em Katowice po golu Ajdina Hasicia. Jeszcze wcześniej drużyna Luki Elsnera zanotowała serię sześciu meczów bez ligowej wygranej.

W sobotnim spotkaniu 27. kolejki Cracovia zmierzyła się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Trener Luka Elsner dokonał w składzie kilku zmian. Z kadry meczowej wypadł Mateusz Klich. 35-letniego pomocnika zabrakło ze względu na narodziny dziecka. Tymczasem Oskar Wójcik, Mateusz Praszelik i Martin Minchev nie mogli zagrać z powodu przeciążeń mięśniowych.

Na boisku od pierwszych minut pojawili się natomiast zawodnicy rzadko występujący w drugiej części sezonu – Beno Selan, Dijon Kameri i Jean Batoum. Drużyna w stolicy województwa małopolskiego wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Nad strefą spadkową zespół Elsnera ma zaledwie sześć punktów przewagi.

Skład Pasów na dzisiejszy mecz z Górnikiem Zabrze!



ℹ️ Mateusz Klich nie zagra w dzisiejszym meczu z powodu narodzin dziecka. Oskar Wójcik, Mateusz Praszelik oraz Martin Minchev są nieobecni w składzie z powodu przeciążeń mięśniowych. pic.twitter.com/ZJ2LkomBmQ — CRACOVIA (@KSCracoviaSA) April 4, 2026

W kwietniu Pasy czekają ważne mecze z Arką Gdynia, Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin, które mogą zadecydować o ostatecznym układzie sił w tabeli i o tym, czy drużyna bezpiecznie utrzyma miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.