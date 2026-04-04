Cracovia osłabiona z Górnikiem Zabrze. Klub tłumaczy nieobecności

18:09, 4. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Cracovia

Cracovia zmierzyła się z Górnikiem Zabrze w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Luka Elsner nie mógł skorzystać w meczu z kilku zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Pasy bez kilku kluczowych graczy w starciu z Górnikiem

Cracovia w rundzie wiosennej nie przypomina drużyny z pierwszej części sezonu. W PKO BP Ekstraklasie Pasy zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Przed przerwą reprezentacyjną Krakowianie odnieśli zwycięstwo nad GKS-em Katowice po golu Ajdina Hasicia. Jeszcze wcześniej drużyna Luki Elsnera zanotowała serię sześciu meczów bez ligowej wygranej.

W sobotnim spotkaniu 27. kolejki Cracovia zmierzyła się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Trener Luka Elsner dokonał w składzie kilku zmian. Z kadry meczowej wypadł Mateusz Klich. 35-letniego pomocnika zabrakło ze względu na narodziny dziecka. Tymczasem Oskar Wójcik, Mateusz Praszelik i Martin Minchev nie mogli zagrać z powodu przeciążeń mięśniowych.

Na boisku od pierwszych minut pojawili się natomiast zawodnicy rzadko występujący w drugiej części sezonu – Beno Selan, Dijon Kameri i Jean Batoum. Drużyna w stolicy województwa małopolskiego wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Nad strefą spadkową zespół Elsnera ma zaledwie sześć punktów przewagi.

W kwietniu Pasy czekają ważne mecze z Arką Gdynia, Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin, które mogą zadecydować o ostatecznym układzie sił w tabeli i o tym, czy drużyna bezpiecznie utrzyma miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości