Cracovia dopięła swego. Napastnik z Serie A dołączył do wicelidera Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Gabriel Charpentier nowym zawodnikiem Cracovii

Cracovia ma spore ambicje w sezonie 2025/26 i latem znacząco wzmocniła skład. Do zespołu wrócił Mateusz Klich, a szeregi Pasów zasilili także Filip Stojilković oraz Brahim Traore z francuskiego SM Caen. W ostatnim dniu okna transferowego oficjalnie ogłoszono sprowadzenie Mateusza Skoczylasa z młodzieżowych drużyn Milanu. Teraz potwierdzono kolejny ruch prosto z Włoch.

Nowym zawodnikiem Pasów został Gabriel Charpentier. 26-letni reprezentant Konga podpisał z wiceliderem PKO BP Ekstraklasy roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W ostatnich latach napastnik występował we Włoszech, Reprezentował barwy Avellino, Genoi, Regginy, Ascoli, Frosinone oraz Parmy. To właśnie w klubie z regionu Emilia-Romania spędził ostatnie trzy lata, a jego największym osiągnięciem był awans do Serie A.

W minionej kampanii włoskiej elity napastnik rozegrał 10 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Warto dodać, że Charpentier ma na koncie także trzy mecze i jednego gola w reprezentacji Konga. Na razie zawodnik będzie trenował indywidualnie, a do zajęć z drużyną prowadzoną przez Lukę Elsnera dołączy za około trzy tygodnie. Charpentier w serwisie Transermarkt.de wyceniany jest na 1,3 mln euro.

Cracovia goni w ligowej tabeli Wisłę Płock, która niespodziewanie objęła fotel lidera. Obie drużyny zmierzą się ze sobą już w sobotę, 13 września, w ramach 8. kolejki.