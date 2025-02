Cracovia chce wreszcie wygrać. Ciekawe starcie w Zabrzu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Cracovia i Górnik z problemami w ofensywie

Podczas zimowych przygotowań w Krakowie zapowiadano walkę o medale. Start rundy wiosennej nie jest jednak szczególnie udany. Cracovia zanotowała cztery kolejne remisy i spadła na szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy. W piątek stoczy bój z Górnikiem Zabrze, który może pochwalić się wiosną identycznym dorobkiem punktowym. Dla obu drużyn będzie to szansa na bardzo cenną wygraną.

W miniony weekend Cracovia zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok 2-2, zaś Górnik poległ w starciu z Rakowem Częstochowa 0-1. Obaj rywale to kandydaci do mistrzostwa Polski, więc przeprawa piątkowych bohaterów nie była łagodna.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Cracovii Wygraną Górnika 0%

Remisem 0%

Wygraną Cracovii 100% 1+ Votes

Cracovia nie wygrywa, ale też nie przegrywa

Przypadek Cracovii jest intrygujący. Mając na uwadze końcówkę rundy jesiennej, aktualnie ma za sobą sześć kolejnych ligowych remisów. W miniony weekend była bardzo bliska porażki, ale ostatecznie zdołała odrobić dwubramkową stratę i zgarnąć punkt w starciu z Jagiellonią Białystok.

Górnik z kolei ma potężne wahania formy, ale również wyraźne problemy z ofensywą. W spotkaniu z Rakowem praktycznie nie stworzył sobie żadnej sytuacji do zdobycia gola. Zwycięstwo z Radomiakiem przysłoniło kłopot, jakim jest brak skuteczności, a może nawet brak wymaganej jakości, by dobrze grać w ataku. Zespół Jana Urbana zimą przeszedł kolejną rewolucję kadrową, a absencja Luki Zahovicia to potężny cios, ponieważ Aleksander Buksa nie gwarantuje odpowiedniego poziomu.

Zobacz również: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Mecze drużyny Górnik Zabrze Korona Kielce 2 Górnik Zabrze 4 Górnik Zabrze 2 Lech Poznań 1 Górnik Zabrze 1 Puszcza Niepołomice 1 Pogoń Szczecin 3 Górnik Zabrze 0 Górnik Zabrze 3 Radomiak 2 Raków Częstochowa 1 Górnik Zabrze 0 Mecze drużyny Cracovia Cracovia 1 Zagłębie Lubin 1 Piast Gliwice 0 Cracovia 0 Cracovia 0 Raków Częstochowa 0 Widzew Łódź 1 Cracovia 1 Cracovia 1 Korona Kielce 1 Cracovia 2 Jagiellonia Białystok 2

Górnik w czterech meczach na wiosnę wygrywał tylko raz. Na wyróżnienie zasługuje triumf z Radomiakiem Radom, natomiast porażki z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa pokazały, z jakimi brakami mierzą się zabrzanie. Cracovia dopiero w poprzednim meczu z Jagiellonią Białystok mogła pochwalić się bramkami zdobytymi po jakościowych akcjach. Do tego czasu strzelała głównie po stałych fragmentach gry.

Sytuacja kadrowa Górnika i Cracovii

Górnik Zabrze w meczu z Rakowem zmuszony był zagrać bez swoich największych gwiazd. Niezdolni do gry byli Luka Zahović, Lukas Podolski oraz Erik Janza. W Cracovii w piątek na pewno zabraknie kontuzjowanego Kamila Glika.

Górnik – Cracovia, przewidywane składy

Po stronie Górnika zabraknie Erika Janzy, którego na lewej stronie defensywy zastępuje Josema. Do kadry meczowej może wrócić Lukas Podolski, który w poprzedniej kolejce pauzował z uwagi na kartki. Jeśli Luka Zahović będzie dysponowany, z pewnością znajdzie się w pierwszym składzie.

Górnik Zabrze Jan Urban Cracovia Dawid Kroczek Górnik Zabrze Jan Urban 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 9 Sinan Bakis 10 Lukas Podolski 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 23 Sondre Liseth 44 Aleksander Buksa 64 Erik Janza 89 Matus Kmet 90 Filip Prebsl 99 Abbati Abdullahi 0 Martin Minchev 3 Andreas Skovgaard 6 Amir Al-Ammari 14 Ajdin Hasic 16 Bartosz Biedrzycki 21 Kacper Smiglewski 23 Fabian Bzdyl 24 Jakub Jugas 27 Henrich Ravas 77 Patryk Janasik 92 Jakub Burek

Górnik wreszcie odblokuje niemoc?

Bukmacherzy uważają, że delikatnym faworytem tego meczu jest Górnik Zabrze. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.50, podczas gdy ewentualne zwycięstwo Cracovii zostało oszacowane na 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25. Obie drużyny liczą, że wreszcie zdołają się odblokować i rozegrają dobre spotkanie w ofensywie. Kurs na powyżej 2,5 gola wynosi 2.00.