Były selekcjoner trenerem Legii? Prowadził kadrę na Euro 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia zainteresowana byłym trenerem reprezentacji

Tuż po ostatnim spotkaniu minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa oficjalnie poinformowała o zakończeniu współpracy z Goncalo Feio. Od tego momentu Wojskowi pozostają bez szkoleniowca. Ze stołeczną ekipą łączono przede wszystkim Aleksieja Szpilewskiego, ale wszystko wskazuje na to, że ta kandydatura ostatecznie upadła. Michał Żewłakow prowadził także rozmowy z Aleksandarem Vukoviciem.

Teraz do gry wkracza postać, która z powodzeniem radziła sobie na Euro 2024. Paweł Gołaszewski z portalu Piłka Nożna dotarł do informacji przekazywanych przez serwis gsp.ro, który twierdzi, że Legia rozpoczęłą negocjacje z Edwardem Iordanescu. To były selekcjoner reprezentacji Rumunii.

Iordanescu w lipcu 2024 roku rozstał się z kadrą Tricoloriich i od tej pory pozostaje bez zatrudnienia. Pod jego wodzą Rumunia rozegrała 28 meczów, z których 10 wygrała, 10 zremisowała i 8 przegrała. Na Euro 2024 Trójkolorowi dotarli do 1/8 finału, w którym musieli uznać wyższość Holandii (1:3), jednak wcześniej zajęli pierwsze miejsce w grupie E, wyprzedzając Belgię, Słowację i Ukrainę.

W swoim CV Iordanescu ma też pracę w takich klubach, jak CFR Cluj, Gaz Metan Medias, Astra Giurgiu, CSKA Sofia i FCSB. 46-latek ma w dorobku jedno mistrzostwo Rumunii i dwa superpuchary – wszystkie trofea wywalczył z drużyną z Kluż-Napoki.