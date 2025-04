Były reprezentant Polski na wylocie z klubu. Latem może wrócić do Polski

dpa/Alamy Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Marcin Kamiński może wrócić do Polski

Marcin Kamiński to jeden z tych piłkarzy, którzy przez ostatnie lata grali na Zachodzie Europy. Były reprezentant Polski po wyjeździe z Polski kilka lat temu całą swoją karierę kontynuował na boiskach w Niemczach. Tam środkowy obrońca zwiedził kilka klubów, bowiem reprezentował barwy m.in. VfB Stuttgart oraz Schalke 04. To właśnie z klubem z 2. Bundesligi Polak jest związany od lipca 2021 roku.

Wiadomo jednak, że wraz z końcem obecnego sezonu i przygoda Kamińskiego w Schalke się zakończy. Powiedział o tym sam dyrektor sportowy zespołu z Niemiec. Tym samym 33-letni środkowy obrońca stanie się wolnym zawodnikiem i jak zawsze w takich przypadkach pojawił się temat powrotu do Polski, o czym powiedział sam zawodnik w rozmowie z “Westdeutsche Allgemeine Zeitung”.

– Mój agent bada, co jest możliwe w najbliższym okienku. Jeśli nadarzy się okazja, żeby pojechać do Polski i zostanie mi przedstawiony dobry plan, to z chęcią się na to zgodzę – powiedział Marcin Kamiński.

Marcin Kamiński to wychowanek Lecha Poznań więc i ten kierunek rzuca się jako pierwszy. W sumie na boiskach Bundesligi obrońca rozegrał 63 mecze i zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W 2. Bundeslidze wystąpił 114 razy. W PKO Ekstraklasie Kamiński ma 158 gier. Na koncie ma również siedem spotkań w reprezentacji Polski.

