Legia może zarobić na niewypale. Zainteresowanie czołowych drużyn ligi

Migouel Alfarela znalazł się na celowniku Panathinaikosu oraz PAOK-u Saloniki, o czym donosi Piotr Kamieniecki z "TVP Sport". Legia Warszawa może więc zarobić na jego wypożyczeniu do GS Kallithea, ale to grecki klub zdecyduje o losach napastnika.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Alfarela na celowniku gigantów z Grecji

Legia Warszawa w letnim okienku transferowym przejść może spore zmiany. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że poprzedniego lata stołeczny klub przeprowadził bardzo słabe transfery, które zamiast wzmocnić kadrę Goncalo Feio, raczej ją osłabiły. Można mnożyć przykłady pomyłek Jacka Zielińskiego, którego błędy będzie musiał teraz naprawiać Michał Żewłakow.

Jednym z nich z pewnością jest sprowadzenie do klubu Migouela Alfareli, który podczas swojego pobytu w Legii kompletnie zawiódł. Napastnik, który przyszedł do Polski z Bastii rozegrał dla Wojskowych tylko jedną rundę, w której w 22 meczach zdobył tylko jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Te słabe liczby spowodowały, że został on wypożyczony do greckiego GS Kallithea.

Teraz jak się okazuje, wzbudza on zainteresowanie na rynku transferowym. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego z “TVP Sport”, Migouel Alfarela znalazł się na celowniku Panathinaikosu oraz PAOK-u Saloniki. Są to oczywiście dwa czołowe kluby w Grecji. W przypadku Francuza decyzja nie jest po stronie Legii, bowiem GS Kallithea może skorzystać z klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie, która wynosi dwa miliony euro.

