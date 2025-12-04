Burza wokół piłkarzy Pogoni. Klub tłumaczy nocne wyjście zawodników

11:02, 4. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Michał Horbaczewski, Alex Haditaghi

W Szczecinie rośnie frustracja po słabych wynikach Pogoni, a zamieszanie wywołały informacje o nocnych wyjściach kilku piłkarzy. Alex Haditaghi zabrał głos i podkreślił, że zawodnicy mieli na to zgodę po wygranej z Cracovią.

Piłkarze Pogoni
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni

Pogoń tłumaczy zachowanie piłkarzy. Klub apeluje o zakończenie nagonki

Atmosfera wokół Pogoni jest dziś bardzo napięta. Drużyna odpadła z Pucharu Polski po porażce z Widzewem, a w Ekstraklasie zajmuje jedenaste miejsce, mając jedynie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Przed sezonem mówiono o ambicjach dotyczących walki o europejskie puchary, dlatego frustracja kibiców narasta z każdym tygodniem.

W takiej sytuacji duże emocje wywołał wpis w serwisie X Michała Horbaczewskiego, który stwierdził, że Musa Juwara, Mor Ndiaye i Dimitrios Keramitsis „lubią sobie wyjść do klubu”, nawet kilka dni przed meczem. Pogoń od razu odniosła się do sprawy. Alex Haditaghi podkreślił, że klub kontroluje takie sytuacje i nie widzi w nich nic niewłaściwego, jeśli odbywają się zgodnie z procedurami.

– Jako organizacja czasem pozwalamy zawodnikom wspólnie wyjść. To element budowania drużyny i dbania o morale – napisał w serwisie X. Podkreślił również, że piłkarze, tak jak inni ludzie, potrzebują chwili wytchnienia po intensywnych meczach.

Kluczowa część dotyczyła zdjęcia, które krążyło w sieci. – Zdjęcie zostało zrobione po naszym zwycięstwie nad Cracovią. Kilku zawodników poprosiło wcześniej o zgodę i taką zgodę otrzymali. Wszystko odbyło się w sposób profesjonalny – wyjaśnił Haditaghi.

Przedstawiciel klubu zaapelował też o wsparcie. – Atakowanie własnych piłkarzy nie pomaga Pogoni, tylko szkodzi i obniża morale zespołu. Jeśli chcemy sukcesów, wspierajmy zawodników. Ten temat uważamy za zamknięty.

