Burza wokół piłkarzy Pogoni. Klub tłumaczy nocne wyjście zawodników

W Szczecinie rośnie frustracja po słabych wynikach Pogoni, a zamieszanie wywołały informacje o nocnych wyjściach kilku piłkarzy. Alex Haditaghi zabrał głos i podkreślił, że zawodnicy mieli na to zgodę po wygranej z Cracovią.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni

Pogoń tłumaczy zachowanie piłkarzy. Klub apeluje o zakończenie nagonki

Atmosfera wokół Pogoni jest dziś bardzo napięta. Drużyna odpadła z Pucharu Polski po porażce z Widzewem, a w Ekstraklasie zajmuje jedenaste miejsce, mając jedynie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Przed sezonem mówiono o ambicjach dotyczących walki o europejskie puchary, dlatego frustracja kibiców narasta z każdym tygodniem.

W takiej sytuacji duże emocje wywołał wpis w serwisie X Michała Horbaczewskiego, który stwierdził, że Musa Juwara, Mor Ndiaye i Dimitrios Keramitsis „lubią sobie wyjść do klubu”, nawet kilka dni przed meczem. Pogoń od razu odniosła się do sprawy. Alex Haditaghi podkreślił, że klub kontroluje takie sytuacje i nie widzi w nich nic niewłaściwego, jeśli odbywają się zgodnie z procedurami.

– Jako organizacja czasem pozwalamy zawodnikom wspólnie wyjść. To element budowania drużyny i dbania o morale – napisał w serwisie X. Podkreślił również, że piłkarze, tak jak inni ludzie, potrzebują chwili wytchnienia po intensywnych meczach.

As an organization, from time to time, during breaks in the schedule, after certain matches or during international windows, we allow our players to go out together. This is part of team building and also helping moral of them. Strong teams are built on trust, good morals, unity,… https://t.co/nqxoWIc6Rw — Alex Haditaghi (@CanDisenchanted) December 4, 2025

Kluczowa część dotyczyła zdjęcia, które krążyło w sieci. – Zdjęcie zostało zrobione po naszym zwycięstwie nad Cracovią. Kilku zawodników poprosiło wcześniej o zgodę i taką zgodę otrzymali. Wszystko odbyło się w sposób profesjonalny – wyjaśnił Haditaghi.

Przedstawiciel klubu zaapelował też o wsparcie. – Atakowanie własnych piłkarzy nie pomaga Pogoni, tylko szkodzi i obniża morale zespołu. Jeśli chcemy sukcesów, wspierajmy zawodników. Ten temat uważamy za zamknięty.

