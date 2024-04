Borek skomentował wybór Legii. Co za słowa o Goncalo Feio

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Nowym trenerem Legii ma zostać Goncalo Feio

Portugalczyk zastąpi Kostę Runjaicia

Wybór Legionistów skomentował Mateusz Borek

Mateusz Borek odważnie o Goncalo Feio

We wtorek (9 kwietnia) w Legii Warszawa zaszły poważne zmiany. Klub oficjalnie poinformował o tym, że rozstaje się z Kostą Runjaiciem, dotychczasowym trenerem pierwszej drużyny. Według Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl następcą Niemca będzie Goncalo Feio, który do niedawna pracował w Motorze Lublin.

Wybór Goncalo Feio budzi spore kontrowersje, bo wszyscy pamiętają Portugalczyka z afery, która obiegła media w całej Polsce. Teraz Portugalczyk ma zostać trenerem największego klubu w Polsce. Na zatrudnienie szkoleniowca zareagował Mateusz Borek, uważający, że Feio może być naprawdę dobrym kandydatem.

– Jeśli tylko będzie on w stanie kontrolować emocje, to z merytorycznego punktu widzenia jest to bardzo dobra decyzja. Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce – skomentował ekspert.