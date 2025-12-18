Arka Gdynia sprowadziła napastnika. Wielki powrót do Ekstraklasy

Arka Gdynia pozyskała nowego napastnika. Do Żółto-Niebieskich trafił Vladislav Gutkovskis, który podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Vladislavs Gutkovskis dołączył do Arki

Arka Gdynia zakończyła rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie na 12. miejscu, gromadząc 21 punktów. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę w ostatnim meczu w tym roku pokonał na własnym stadionie Motor Lublin (1:0), a decydującego gola w 83. minucie strzelił Luis Perea.

Władze klubu nie zwlekają z działaniami transferowymi i już ogłosiły pierwsze wzmocnienie podczas zimowego okna transferowego. Nowym zawodnikiem Arki został Vladislavs Gutkovskis. Doświadczony napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027.

Łotysz przez ostatnie ponad dwa lata występował w Korei Południowej, gdzie bronił barw Daejeon Citizen. 30-letni snajper jest jednak doskonale znany polskim kibicom. Najlepsze lata spędził w Rakowie Częstochowa, z którym w sezonie 2022/2023 sięgnął po mistrzostwo Polski. Wcześniej występował także w Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

Łącznie na boiskach Ekstraklasy Gutkovskis rozegrał 148 spotkań, w których zdobył 35 bramek i zanotował 13 asyst. Jego doświadczenie i skuteczność mają pomóc gdyńskiemu klubowi w utrzymaniu.

– Wpływ na transfer miało kilka czynników. Pierwszym jest trener Dawid Szwarga – znam jego styl pracy i podoba mi się to. Wiecie, że śledzę Ekstraklasę i widzę, że Arka to drużyna, która walczy, jest ambitna. Dodatkowo, w Korei Południowej nie dostawałem tyle minut, ile bym oczekiwał – przyznał Gutkovskis

– Chcę grać regularnie i będę o to walczył każdego dnia na treningach. Postanowiłem więc, że wracam do Polski, gdzie dobrze się czuję. Można powiedzieć, że to mój drugi dom – dodał nowy napastnik Arki.