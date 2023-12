Imago / Patryk Pindral Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia zakończy pierwszą część sezonu na podium rozgrywek Ekstraklasy

Adrian Siemieniec chce zakończyć rok zwycięstwem

Jagiellonia w 19. kolejce zmierzy się z Puszczą Niepołomice

Jagiellonia kończy udaną pierwszą część sezonu

Adrian Siemieniec przejął stery w Białymstoku w kwietniu tego roku. W 9 miesięcy z drużyny walczącej o utrzymanie stworzył zespół walczący o mistrzostwo kraju. Jagiellonia gra najbardziej ofensywny futbol w lidze, czego dowodem jest zdobycie aż 42 goli w 18 meczach. 31-letni trener przed ostatnim meczem rundy jesiennej wziął udział w konferencji prasowej. Opiekun “Dumy Podlasia” przyznał, że na podsumowanie ostatnich sześciu miesięcy jeszcze przyjdzie czas. Za to zapewnił, że jego piłkarze chcą z przytupem zakończyć ten udany 2023 rok i w dobrych nastrojach udać się na przerwę świąteczną.

– Przede wszystkim za nami bardzo dobrych sześć miesięcy. Niemniej nie chcemy dzisiaj jeszcze o tym myśleć, bo pozostał ostatni mecz. Chcemy skupić się na tym spotkaniu. Zrobimy wszystko, aby zakończyć rok zwycięstwem i dopiero potem nadejdzie czas podsumowań. Wszystko ma swoją porę i podsumowywać będziemy po chwili spokoju, wyciszenia, wtedy wrócimy do pewnych tematów. Niemniej to jeszcze nie teraz, dzisiaj liczy się tylko sobotnie starcie z beniaminkiem z Niepołomic. Wracając do tematu podsumowania, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo sam jeszcze nie podsumowałem rundy. Dzisiaj mogę mówić jedynie o odczuciach, natomiast trudno mówić mi o konkretach, bo te muszę sobie po prostu zebrać. Oczywiście, wspólnie ze sztabem podsumowaliśmy okresy między przerwami na reprezentację, natomiast całościowo rundy jeszcze nie. Poza tym nie chcę zamykać czegoś, co jeszcze się nie zamknęło. Wtedy moglibyśmy wpaść w pułapkę przed meczem z Puszczą, a wszyscy wiemy, że zależy nam na wygranej. Niemniej jestem dumny z tej drużyny, z tego jak pracuje i jak się rozwija. Chcę, abyśmy nadal byli głodni wygranych i w tym kierunku patrzyli – powiedział Siemieniec.

Jagiellonia przed ostatnim meczem w tym roku kalendarzowym ma na swoim koncie 37 punktów i zajmuje 2. miejsce w lidze. Nad następnym w tabeli Lechem ma 5 punktów przewagi. Przerwę zimową spędzą w miejscowości Belek w Turcji. Tam będą budować formę na drugą część sezonu.