Ruch Chorzów z misją na nowy sezon. “Wiemy na czym stoimy”

Ruch Chorzów pokonał Radomiaka (2:0) w meczu 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Trener Janusz Niedźwiedź dał natomiast do zrozumienia, że chce kontynuować pracę w klubie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów po jednym sezonie od awansu do PKO Ekstraklasy już wie, że w kolejnej kampanii będzie rywalizował w 1 Lidze. Nowy sezon ma wystartować w okolicach 19-20 lipca. Tym samym ponad 60 dni jest do startu nowych rozgrywek. Biorąc pod uwagę, że zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu będzie przysługiwał najpewniej 10-14 dniowy urlop, to czasu tak naprawdę nie jest dużo. Misja “AWANS 2025” powinna zacząć się jak najszybciej. Świadomy tego jest szkoleniowiec chorzowskiej ekipy, który przyznał, że już zaczęły się pewne rozmowy na ten temat.

– Mieliśmy już kilka rozmów. To nie jest tak, że dzisiaj się spotykamy, będąc w nowej sytuacji i dopiero zaczynamy działać. Miałem już kilka rozmów z zarządem czy ze sztabem szkoleniowym o kształcie drużyny pod kątem Ekstraklasy i 1 Ligi. Z racji tego, że już wiemy, że będziemy w kolejnym sezonie w 1 Lidze, to na pewno czeka nas w przyszłym tygodniu spotkanie z prezesami. Będziemy pewne rozmowy finalizowali i budowali kadrę, patrząc na zawodników, którzy mogą do nas dołączyć. Wiemy na czym stoimy – mówił trener Janusz Niedźwiedź na konferencji prasowej po starciu z Radomiakiem.

– Czeka mnie spotkanie z władzami klubu, a także z panem prezydentem. To też dla nas wszystkich w Chorzowie dobra wiadomość, że pojawił się nowy prezydent, wierząc, że będzie patrzył na klub przychylniej. Chorzów zasługuje na to, aby mieć drużynę w Ekstraklasie. Też chcę wiedzieć, jakie będą cele pod kątem nowej kampanii. Jestem trenerem, lubiącym wyzwania i walkę o najwyższe cele. Takie rozmowy na pewno przed nami. Ruch tworzą świetni ludzie i potrzebne będą rozmowy i spotkania – kontynuował szkoleniowiec Niebieskich.

W ostatnich dwóch kolejkach ligowych chorzowski zespół zmierzy się z Koroną Kielce i Cracovią. W najbliższą sobotę Ruch powalczy o czwarte z rzędu zwycięstwo.

