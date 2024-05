Paweł Jaskółka / PressFocus. Piotr Klimek Na zdjęciu: Ekstraklasa: Lech - Legia

Ekstraklasa. Mistrz, trzeci pucharowicz i trzeci spadkowicz – na te rozstrzygnięcia czekamy

Kto sięgnie po mistrzostwo Polski? Niedziela przyniosła nam pewną wskazówkę. Na pewno nie będzie to Lech Poznań. Kolejorz miał szansę dogonić Jagiellonię, jednak przegrał z Legią i wypadł z wyścigu o tytuł. Natomiast drużyna Goncalo Feio mimo wygranej nie będzie w stanie wyprzedzić obecnego lidera, z którym nie ma korzystnego bilansu bezpośrednich spotkań. To ciągle może osiągnąć Śląsk, który według Piotra Klimka ma obecnie 13% szans na triumf w lidze.

Jagiellonia – 59 punktów – Piast (W), Warta (D) Śląsk – 57 pkt – Radomiak (D), Raków (W) Legia – 53 pkt – Warta (W), Zagłębie (D)

Zostało zatem dwóch w wyścigu o mistrzostwo Polski pic.twitter.com/8LlnSly7Km — Piotr Klimek (@pklimek99) May 12, 2024

Wiemy, że w Europie nasz kraj na pewno będą reprezentowały Wisła Kraków i Jagiellonia. Kto dołączy do tej dwójki? 90% szans na grę w pucharach ma Śląsk i to zapewne wrocławianie wypełnią trzeci “slot”. Natomiast ciągle nie znamy czwartego przedstawiciela Biało-Czerwonych na międzynarodowej arenie. Zgodnie z analizą Piotra Klimka obecnie aż pięć ekip walczy o to miejsce. Najbliżej celu jest Legia (45%), ale w rywalizacji nadal uczestniczą Raków (25%), Lech (22%), Górnik (13%) i Pogoń (4%).

Raków – 52 pkt – Cracovia (W), Śląsk (D)

Lech – 52 pkt – Widzew (W), Korona (D)

Górnik – 52 pkt – Puszcza (D), Pogoń (W)

Pogoń – 51 pkt – Stal (W), Górnik (D)

Wyścig o europejskie puchary na 2 kolejki do końca.

Legia czy ktoś inny? pic.twitter.com/2AJDZi0yzU — Piotr Klimek (@pklimek99) May 12, 2024

Z Ekstraklasą pożegnały się już dwie ekipy – ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Do tego duetu może dołączyć Korona Kielce, która ma aż 98% szans na pożegnanie się z elitą. Niepewne utrzymania są jeszcze Puszcza, Cracovia i Warta, ale matematyka na spadek skazuję drużynę Kamila Kuzery.

Warta – 37 pkt – Legia (D), Jagiellonia (W) – 1%

Cracovia – 36 pkt – Raków (D), Ruch (W) – 4%

Puszcza – 36 pkt – Górnik (W), Piast (D) – 6%

Korona – 32 pkt – Ruch (D), Lech (W) – 89%

Widzew z Zagłębiem i Lech z Legią raczej już nie zmienią tego obrazka.

Dwóch spadkowiczów znamy. A może nawet trzech? pic.twitter.com/YkmezqSJg4 — Piotr Klimek (@pklimek99) May 12, 2024

