Stanisić wie, gdzie chce kontynuować karierę. Co na to Bayern?

Josip Stanisić chciałby kontynuować karierę w Bayerze Leverkusen. Decyzja w sprawie przyszłości Chorwata będzie należała do Bayernu Monachium. Na ten moment nie wiadomo, czy bawarski klub będzie chciał wzmacniać ligowego rywala - informuje "Sky Germany".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Josip Stanisić

Josip Stanisić chce zostać w Bayerze Leverkusen

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Josip Stanisić podjął ważną decyzję. Chorwacki defensor zdecydował się zaakceptować ofertę wypożyczenia do Bayeru Leverkusen, tym samym opuszczając Bayern Monachium. Dla wielu, decyzja 24-latka była niezrozumiała, bowiem w nowym zespole też nie mógł liczyć na regularną grę.

Finalnie jednak Josip Stanisić może być zadowolony z okresu spędzonego na BayArena. Co prawda, chorwacki obrońca nie miał pewnego miejsca w podstawowym składzie, ale otrzymywał sporo szans od Xabiego Alonso. Zwykle, kiedy 24-letni reprezentant swojego kraju pojawiał się na placu gry, to prezentował bardzo dobrą formę. Wypożyczenie obrońcy powoli dobiega końca, a my wciąż nie znamy jego przyszłości.

Serwis „Sky Germany” przedstawił najnowsze informacje w sprawie Josipa Stanisicia. Otóż niemieccy dziennikarze zdradzili, że chorwacki obrońca chciałby pozostać w Bayerze Leverkusen. Zawodnik dobrze czuje się w zespole Xabiego Alonso i zaczął wiązać z nim przyszłość. Aczkolwiek głos w tej sprawie będzie należał do Bayernu Monachium. Na ten moment nie wiadomo, czy bawarski klub będzie chciał rozstawać się z 24-latkiem. Na dodatek pojawiają się pytania, czy „Die Roten” będą chcieli wzmocnić ligowego rywala. Jednak na szczegółowe informacje w sprawie reprezentanta Chorwacji będziemy musieli poczekać do końca sezonu.

