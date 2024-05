Media: Śląsk Wrocław znalazł nowego golkipera

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Tomasz Loska na radarze Śląska Wrocław

Podstawowym bramkarzem Śląska Wrocław jest Rafał Leszczyński, który w grudniu przedłużył swoją umowę do końca sezonu 2026/2027. Z kolei rezerwowy Kacper Trelowski, który jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa nie przekonał trenera Jacka Magiery. Z racji, że Śląsk ma szanse, aby awansować do europejskich pucharów, to szuka odpowiedniego zmiennika dla Leszczyńskiego. Jak wynika z doniesień Bartosza Wieczorka z “TVP Sport”, klub zamierza pozyskać Tomasza Loskę.

28-letni golkiper od czterech sezonów gra w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W 2020 roku na stałe trafił do Słoników z Górnika Zabrze. Wrocławianie poszukują bramkarza z doświadczeniem w ekstraklasie, a kapitan zespołu z Fortuna 1. Ligi wydaje się mocnym konkurentem dla Leszczyńskiego. Co ciekawe, Śląsk ma najlepszą defensywę w tym sezonie. Wojskowi w 32 meczach stracili 30 goli.

Loska jest wyróżniającym się bramkarzem na zapleczu ekstraklasy. Dla Bruk-Betu w bieżącej kampanii rozegrał 27 spotkań, przepuszczając 36 bramek. Ponadto zachował osiem czystych kont. – Wraz z końcem czerwca Losce kończy się kontrakt w Bruk-Becie. Wszystko wskazuje na to, że nie przedłuży umowy i zagra w innym klubie – konkluduje dziennikarz Bartosz Wieczorek.

Bruk-Bet jest blisko utrzymania w Fortuna 1. Lidze, ale nie oglądając się za siebie, musi zdobyć punkty w dwóch najbliższych starciach z GKS-em Tychy lub Wisłą Kraków.