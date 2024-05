Turecki klub chce Jose Mourinho. Portugalczyk będzie współpracował z polskim pomocnikiem?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fenerbahce chce Jose Mourinho

Jose Mourinho pozostaje bez zatrudnienia od stycznia, po tym jak został zwolniony z Romy. Włoski klub postawił na doskonale znanego w Rzymie Daniele De Rossiego. Tymczasem The Special One nie raz podkreślał, że nie zamierza odpoczywać od ławki trenerskiej. 61-latek cieszy się sporym zainteresowaniem, a kluby z Arabii Saudyjskiej chętnie, by sięgnęły po utytułowanego trenera. Chce mieć pewność, że wybierze właściwą opcję na kolejny krok w swojej karierze.

Teraz okazuje się, że Mourinho jest na szczycie listy życzeń Fenerbahce. Turecki klub miał podjąć odpowiednie działania, by przekonać Portugalczyka. Media spekulowały na temat różnych klubów, które mogłyby być następnym przystankiem Mourinho.

Fenerbahce to klub z bogatą historią, fanatycznymi kibicami i zwróciło uwagę na doświadczonego menedżera. Praca w Fenerbahce może być kolejnym rozdziałem w jego niezwykłej karierze trenerskiej i okazją do udowodnienia swoich umiejętności w nowym środowisku. – – Przejdę na emeryturę między 2035 a 2040 rokiem i do tego czasu będę nadal zwyciężał – mówił niedawno Mourinho. W tureckim zespole występuje Sebastian Szymański, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, ponieważ nie może narzekać na zainteresowanie.