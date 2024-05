Martinez sprezentował gola Liverpoolowi. Fatalny błąd w 1. minucie [WIDEO]

Emiliano Martinez zanotował koszmarny błąd w meczu Aston Villi z Liverpoolem. Golkiper skierował piłkę do własnej bramki już w pierwszej minucie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Fatalny błąd Emiliano Martineza w meczu Aston Villa – Liverpool

Emiliano Martinez zanotował fatalny błąd w meczu 37. kolejki Premier League pomiędzy Aston Villą a Liverpoolem. Argentyński golkiper The Villans nie popisał się już w 1. minucie, gdy źle chwycił dośrodkowaną piłkę i skierował ją do własnej bramki.

O rany. Jaki błąd Emiliano Martineza 😳

Ta wpadka na pewno obiegnie cały świat#domPremierLeague pic.twitter.com/tpAJUfExhq — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 13, 2024

W sezonie 2023/2024 Emiliano Martinez pełni arcyważną rolę w drużynie Unaia Emery’ego. Łącznie Argentyńczyk rozegrał 46 meczów, zachowując 15 czystych kont i tracąc 58 bramek. Bilans nie wygląda najlepiej, ale wpływa na to również styl gry The Villans.

W tym miejscu warto przypomnieć, że 31-latek w 2023 roku zgarnął nagrodę Jaszyna dla najlepszego bramkarza świata. Przede wszystkim przyczynił się do tego mundial z Kataru, na którym Martinez pełnił bardzo ważną rolę w reprezentacji Argentyny, zostając także najlepszym golkiperem całego turnieju.

Jeśli chodzi o Aston Villę, to jest to wyjątkowa kampania dla całej drużyny. Aktualnie ekipa Unaia Emery’ego zajmuje 4. miejsce w Premier League i jest o krok od awansu do Ligi Mistrzów. Natomiast Liverpool może być już niemal pewny, że zakończy rozgrywki na 3. pozycji.

