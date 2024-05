Jagiellonia i Śląsk na plus w 32. kolejce PKO Ekstraklasy. Górnik zaliczył wpadkę, Lech Poznań czeka na hit z Legią Warszawa. Jak wygląda aktualna tabela Ekstraklasy? Trzy kluby wciąż w grze o mistrza.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia, Śląsk i Lech – ktoś z tej trójki zostanie mistrzem Polski

Czołówka PKO BP Ekstraklasy w piątek i sobotę rozegrała mecze 32. kolejki. Z drużyn walczących o mistrzostwo Polski w niedzielę swoje spotkanie rozegra Lech Poznań. Kolejorz stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, bowiem przed własną publicznością zmierzy się z Legią Warszawa. Jeśli podopieczni Mariusza Rumaka zdobędą komplet punktów, pozostaną w walce o tytuł. Po ostatnich meczach grono kandydatów do mistrzostwa Polski zwęziło się do trzech drużyn. Kto ma szansę na końcowy triumf i jak wygląda aktualna tabela Ekstraklasy?

Na fotelu lidera po jednym dniu nieobecności ponownie zasiadła Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia bez problemów wygrała (3:0) z Koroną Kielce i postawiła poważny krok w stronę historycznego zdobycia mistrzostwa kraju. Adrian Siemieniec i jego podopieczni uzbierali do tej pory 59 punktów. W ostatnich dwóch meczach zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice oraz u siebie z Wartą Poznań.

Tuż za ich plecami czai się Śląsk Wrocław, który również sprostał wyzwaniu i zgarnął komplet punktów w piątkowej konfrontacji z Cracovią. Podopieczni Jacka Magiery odnieśli wysokie zwycięstwo (4:0) przed własną publicznością. Do lidera na dwie kolejki przed końcem tracą tylko 2 punkty. W pozostałych meczach zmierzą się u siebie z Radomiakiem oraz na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

Ostatnim zespołem, który wciąż ma matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa jest Lech Poznań. Kolejorz co prawda traci do Jagiellonii 7 punktów, lecz swój mecz rozegra w niedzielę z Legią Warszawa. W przypadku zwycięstwa hicie 32. kolejki podopieczni Mariusza Rumak zmniejszą dystans do czterech oczek. Po spotkaniu z Wojskowymi na drużynę ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej czekać będzie rywalizacja z Widzewem Łódź na wyjeździe oraz z Koroną Kielce u siebie.