Adam Nawałka z szansą na wielki powrót! Jest łączony z polskim klubem

Adam Nawałka w przeszłości prowadził reprezentację Polski do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Teraz po sześciu latach przerwy może wrócić do pracy w zawodzie. Jak podaje Express Ilustrowany były selekcjoner jest łączony z posadą trenera Widzewa Łódź.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Adam Nawałka łączony z objęciem funkcji trenera Widzewa Łódź

Adam Nawałka po raz ostatni w roli trenera pracował na przełomie 2018 i 2019 roku, gdy prowadził Lecha Poznań. Od momentu zwolnienia nie podjął się nowego wyzwania, choć co jakiś czas media informowały o potencjalnych ofertach. Pod koniec poprzedniego sezonu miał ofertę z Wieczystej Kraków, ale zdecydował się odmówić. Teraz jest łączony z klubem z PKO BP Ekstraklasy.

Jak poinformował serwis Express Ilustrowany były selekcjoner reprezentacji Polski jest przymierzany do Widzewa Łódź. Nie tak dawno w klubie doszło do zmiany szkoleniowca, a Zeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak. Mimo to wyniki zespołu nie uległy poprawie. Choć przed startem rozgrywek łodzianie wydali 7 milionów na nowych zawodników, to aktualnie zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli.

Nawałka największe sukcesy w karierze trenerskiej osiągał z reprezentacją Polski. Za jego kadencji „Biało-Czerwoni” dotarli do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2016. Ponadto po raz pierwszy od 12 lat awansowali na Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Oprócz tego pracował również w takich klubach jak Górnik Zabrze, GKS Katowice czy Wisła Kraków. Z Białą Gwiazdą sięgnął po mistrzostwo Polski w 2001 roku.

Ostatnio w Widzewie doszło do ważnych zmian. Do klubu dołączył Piotr Burlikowski, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad pionem sportowym. Co więcej, z medialnych doniesień wynika, że niepewna jest przyszłość prezesa Michała Rydza.