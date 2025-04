Nawałka mógł objąć polski klub! Natychmiast odmówił

NurPhoto / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka odmówił pracy w Wieczystej

Adam Nawałka to bez dwóch zdań najlepszy selekcjoner ostatnich lat, a może i w XXI wieku. To właśnie za jego kadencji piłkarska reprezentacja Polski dotarła aż do ćwierćfinału Euro 2016 i odpadła po heroicznym boju w serii rzutów karnych z Portugalią. Dwa lata później klęską zakończył się mundial w Rosji. Od tamtej pory jednak Biało-Czerwoni zdecydowanie podupadli pod względem gry oraz wyników.

Sam selekcjoner po karierze w kadrze próbował się jeszcze odnaleźć w Lechu Poznań, ale przygoda ta była zdecydowanie nieudana. Od tamtej pory pozostaje bez pracy, a ostatnio odezwał się do niego znany polski klub. Według informacji przekazanych przez Romana Kołtonia na antenie “Meczyków”, Wieczysta Kraków, która szuka nowego trenera odezwała się do Adama Nawałki. Ten jednak szybko odrzucił możliwość pracy w tym klubie.

Wieczysta Kraków po zwolnieniu Sławomira Peszki szuka nowego trenera, który zapewni zespołowi awans do Betclic 1. ligi. Aktualnie ekipa spod Wawela zajmuje 2. miejsce w tabeli, ale już dzisiaj może spaść do strefy barażowej. Wczoraj bowiem przegrali oni 0:1 ze Skrą Częstochowa, która jest jedną z najsłabszych drużyn ligi.

