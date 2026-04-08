65 lat i koniec czekania. Niezwykła droga Lincoln City do sukcesu

Lincoln City po raz pierwszy od 1961 roku zapewniło sobie awans na zaplecze Premier League. Wpływ na taki obrót wydarzeń miała wygrana tej ekipy nad Reading (2:1).

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Lincoln City

Lincoln City wraca do The Championship po 65 latach

Lincoln City na sześć kolejek przed końcem sezonu na trzecim poziomie rozgrywek w Anglii może pochwalić się dorobkiem 90 punktów. Tym samym drużyna Michaela Skubali ma 19 oczek przewagi nad trzecim Bradford City.

Lincoln City ma jednocześnie 12 punktów przewagi nad drugim Cardiff City, zmierzając pewnym krokiem po mistrzostwo League One. Jeśli to się uda tej ekipie, będzie to pierwsza taka sytuacja od 1952 roku. Godne uwagi jest to, że Lincoln City może pochwalić się passą 24 meczów bez porażki. W jej trakcie drużyna zaliczyła 19 zwycięstw i pięć remisów.

W trakcie trwającego sezonu drużyna z LNER Stadium jest najlepsza praktycznie pod każdym względem. Lincoln City przegrało u siebie tylko raz. Drużyna może się też pochwalić najskuteczniejszą ofensywą i najpewniejszą obroną.

Ciekawostką jest natomiast to, że spośród wszystkich ekip w League One tylko Crewe Alexandra może czekać dłużej na powrót do The Championship. W przypadku tej drużyny mowa o okresie ponad 100 lat.

Tymczasem już w najbliższy weekend Lincoln City zagra w roli gospodarza z Leyton Orient. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 13:30. Na drodze zespołu Skubali staną jeszcze takie drużyny jak Stevenage czy Doncaster. kolejnymi przeciwnikami The Red Imps będą Wycombe czy Port Vale.