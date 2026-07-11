Manchester City sięgnął po bardzo utalentowanego zawodnika

Majestic Media Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Monga

Oficjalnie: Jeremy Monga dołączył do Manchesteru City

Manchester City poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jeremy’ego Mongi z Leicester City. 17-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał z nowym klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła niespełna 12 milionów euro. Angielski talent uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia.

Tym samym gigant z Etihad Stadium wygrał rywalizację o podpis niezwykle utalentowanego atakującego. Przypomnijmy, że Jeremy Monga był wcześniej łączony między innymi z Arsenalem, Chelsea, Realem Madryt, Bayernem Monachium oraz Borussią Dortmund. Ostatecznie to Enzo Maresca przekonał mierzącego 179 centymetrów piłkarza do kontynuowania kariery w barwach ekipy Obywateli, przedstawiając mu atrakcyjną wizję rozwoju i regularnej gry w jednym z najlepszych europejskich klubów.

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Młodzieżowy reprezentant Anglii kilkanaście miesięcy temu zadebiutował w pierwszym zespole Leicester City i zdążył rozegrać 37 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Warto podkreślić, że Monga jest drugim najmłodszym debiutantem w historii Premier League. W poprzednim sezonie regularnie zbierał cenne doświadczenie na drugoligowych angielskich boiskach. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro, co pokrywa się z kwotą zapłaconą za niego przez Manchester City.