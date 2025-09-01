Xavi odrzucił ofertę. Nie trafi do uczestnika Ligi Mistrzów

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi nadal bez pracy

Mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar – takim dorobkiem legitymuje się Xavi za sterami FC Barcelony. Hiszpan prowadził Dumę Katalonii od listopada 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku, a więc do zakończenia sezonu 23/24. W tym czasie Blaugrana rozegrała 143 spotkania, z których 91 wygrała i 29 przegrała, natomiast 23 zremisowała.

Xavi pozostaje bez zatrudnienia od momentu rozstania z Barcą. 45-latek regularnie jest łączony z pracą w dużych klubach z czołowych lig Europy. Legendarny pomocnik miał otrzymać także propozycje z Arabii Saudyjskiej i egzotycznej reprezentacji. Jednak mimo ogromne go zainteresowania, ciągle brakowało konkretów.

Hiszpan mógł objąć krajowego giganta, ale postanowił odrzucić propozycje. Marca twierdzi, że kontrakt zaoferował mu Bayer Leverkusen, który poszukuje następcy zwolnionego Erika ten Haga. Chociaż Xavi mógł objąć ekipę występującą w Lidze Mistrzów, to nie zdecydował się na przeprowadzkę do Niemiec. Wicemistrzowie Bundesligi w lecie dokonali kadrowej rewolucji, co skutecznie zniechęciło go do rozpoczęcia negocjacji.