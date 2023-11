Alex Grimaldo w rozmowie z "Okdiario" przyznał, że Real Madryt jest największym klubem na świecie. Tym samym Hiszpan wyraził chęć dołączenia w przyszłości do drużyny "Królewskich".

Alex Grimaldo zachwyca w Bayerze Leverkusen

Hiszpan może pochwalić się znakomitymi statystykami

W rozmowie z “Okdiario” przyznał, że każdy chciałby zagrać w Realu

Real Madryt to największy klub na świecie

Alex Grimaldo czaruję na niemieckich boiskach, odkąd dołączył do Bayeru Leverkusen. Hiszpan świetnie odnalazł się w drużynie Xabiego Alonso, co potwierdzają liczby, jakie wykręca sprowadzony z Benfiki piłkarz. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 17 meczach, w których zdobył 8 bramek i zaliczył 6 asyst. Jak na zawodnika grającego na wahadle te liczby mogą robić wrażenie.

Fantastyczna forma zaprocentowała powołaniem na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Wbrew pozorom 28-letni obrońca nie miał jeszcze okazji, aby zadebiutować w drużynie narodowej. Pierwszą szansę będzie miał już za kilka dni, gdy Hiszpania na wyjeździe zagra mecz przeciwko kadrze Cypru.

W rozmowie przeprowadzonej przez “Okdiario” poruszono temat transferu do wielkiego klubu ze względu na zainteresowanie jego osobą, jakie spowodował tak dobry start sezonu.

– Real Madryt to najlepsza drużyna na świecie. To zespół, o którym marzy każdy zawodnik. Na ten moment jestem w Leverkusen. Jestem tu od kilku miesięcy dopiero, ale wszystko idzie bardzo dobrze. Będziemy dalej pracować, a przyszłość pokaże, co się stanie – powiedział Grimaldo.

