Xabi Alonso i jego Bayer Leverkusen robią niesamowite wrażenie w tym sezonie

Hiszpański trener stworzył świetną drużynę

Real Madryt jest zainteresowany swoim byłym piłkarzem jako następcą Carlo Ancelottiego

Bayer puści Xabiego Alonso, jeśli Real zapłaci za jego wykup

Xabi Alonso trafił do Leverkusen w październiku 2022 roku. Jest to jego pierwsza praca z pierwszą drużyną na najwyższym poziomie. Wcześniej były hiszpański piłkarz pracował z młodzieżowymi drużynami Realu Madryt oraz z Realem Sociedad B. Jego przygoda z “Aptekarzami” rozwija się w sposób zadziwiający. Niemiecki zespół robi prawdziwą furorę w tym sezonie, notując bardzo dobre wyniki. W bieżącej kampanii rozegrali 17 spotkań i ani razu nie schodzili z boiska pokonani. Ostatnie zwycięstwo z Unionem Berlin (4-0) sprawiło, że Bayer Leverkusen wyrównał historyczny rekord Bayernu Monachium pod wodzą Pepa Guardioli. Drużyna 41-letniego trenera po 11 rozegranych kolejkach ma na koncie 31 punktów.

W mediach od jakiegoś czasu pojawiały się plotki łączące byłego piłkarza m.in. Realu Madryt z jego powrotem na Santiago Bernabeu, lecz tym razem w roli szkoleniowca. Przypomnijmy, że po zakończonym sezonie z “Królewskimi” ma się pożegnać Carlo Ancelotti, który ma przejąć stery w reprezentacji Brazylii.

Władze klubu z Leverkusen są skłonne zgodzić się na odejście obecnego trenera, ale na pewno nie puszczą go za darmo. Warunkiem jest to, że Real Madryt musi wykupić z niemieckiego klubu Hiszpana. Kwota, która zadowoli właścicieli Bayeru, oscyluję w granicach 15-18 milionów euro. Jeśli “Los Blancos” zapłacą, wtedy Xabi Alonso dostanie zielone światło do przeprowadzki.