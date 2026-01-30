Polski mecz na zapleczu Bundesligi. Najmłodszy z asystą!

Stalmach i Żukowski przegrywają z Nawrockim
Dariusz Stalmach i Mateusz Żukowski kontra Maik Nawrocki, czyli pojedynek 1. FC Magdeburg – Hannover 96. Na zapleczu Bundesligi doszło do spotkania, które wzbudzało spore zainteresowanie w Polsce. Nieczęsto zdarza się, by poza granicami naszego kraju na boisku równocześnie pojawiło się trzech Biało-Czerwonych.
Kibice gospodarzy szczególnie liczyli na skuteczność Żukowskiego, który w każdym z czterech ostatnich meczów wpisał się na listę strzelców. Jednak 24-latek nie znalazł drogi do siatki rywali. Natomiast udział przy akcji bramkowej miał 20-letni Stalmach, który zanotował asystę przy trafieniu Barisa Atika.
Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się goście, którzy wygrali 2:1 po golach Daisuke Yokoty i Enzo Leopolda. Nawrocki zakończył rywalizację z żółtą kartką – obejrzał ją po faulu na… Żukowskim. Hannover z dorobkiem 35 punktów zajmuje 5. lokatę, natomiast Magdeburg ma na koncie 20 oczek i plasuje się na 15. pozycji.
1. FC Magdeburg – Hannover 96 1:2 (0:1)
Atik 53′ – Yokota 38′, Leopold 56′