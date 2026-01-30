Polski mecz na zapleczu Bundesligi. Najmłodszy z asystą!

W 20. kolejce 2. Bundesligi doszło do starcia 1. FC Magdeburg - Hannover 96. Na boisku pojawiło się trzech Polaków. Jeden z nich zanotował asystę.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: 1. FC Magdeburg - Hannover 96

Stalmach i Żukowski przegrywają z Nawrockim

Dariusz Stalmach i Mateusz Żukowski kontra Maik Nawrocki, czyli pojedynek 1. FC Magdeburg – Hannover 96. Na zapleczu Bundesligi doszło do spotkania, które wzbudzało spore zainteresowanie w Polsce. Nieczęsto zdarza się, by poza granicami naszego kraju na boisku równocześnie pojawiło się trzech Biało-Czerwonych.

Kibice gospodarzy szczególnie liczyli na skuteczność Żukowskiego, który w każdym z czterech ostatnich meczów wpisał się na listę strzelców. Jednak 24-latek nie znalazł drogi do siatki rywali. Natomiast udział przy akcji bramkowej miał 20-letni Stalmach, który zanotował asystę przy trafieniu Barisa Atika.

Stalmach dzisiaj w trybie odkurzacza. Bardzo dużo odbiorów i przeciętych akcji Hannoveru, a przed chwilą świetny wysoki odbiór po doskoku pressingowym i asystą przy golu Atika #Bundestak — Tomasz Urban (@tom_ur) January 30, 2026

Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się goście, którzy wygrali 2:1 po golach Daisuke Yokoty i Enzo Leopolda. Nawrocki zakończył rywalizację z żółtą kartką – obejrzał ją po faulu na… Żukowskim. Hannover z dorobkiem 35 punktów zajmuje 5. lokatę, natomiast Magdeburg ma na koncie 20 oczek i plasuje się na 15. pozycji.

1. FC Magdeburg – Hannover 96 1:2 (0:1)

Atik 53′ – Yokota 38′, Leopold 56′