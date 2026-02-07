Polak z pierwszą asystą w Bundeslidze! I to w meczu z czołówką

16:46, 7. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Arkadiusz Pyrka błysnął w spotkaniu St. Pauli - VfB Stuttgart w 21. kolejce Bundesligi. 23-latek zanotował asystę przy trafieniu Manolisa Saliakasa.

Arkadiusz Pyrka
Powerpics/ Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Pyrka

Pyrka znakomicie dogrywał. Efektowna akcja

Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka po raz kolejny znaleźli się w podstawowym składzie St. Pauli na mecz Bundesligi. Tym razem rywalem podopiecznych Alexandra Blessina był Stuttgart, a więc drużyna ze ścisłej czołówki rozgrywek.

W 35. minucie Pyrka ruszył lewym skrzydłem i wypatrzył wbiegającego w środek Manolisa Saliakasa. Polak posłał podanie wzdłuż pola karnego, piłkę przytomnie przepuścił Martijn Kaars, a grecki wahadłowy strzałem bez przyjęcia pokonał Alexandra Nubela. Niemiecki golkiper gości nie miał nic do powiedzenia przy niezwykle precyzyjnym uderzeniu 29-latka.

Dla jednokrotnego reprezentanta Polski była to premierowa asysta w tym sezonie i pierwsza w barwach ekipy z Hamburga. Do tej pory Pyrka rozegrał 17 spotkań w Bundeslidze i cztery w Pucharze Niemiec, ale jeszcze nie wziął bezpośredniego udziału w akcji bramkowej. St. Pauli zeszło na przerwę z korzystnym wynikiem.

