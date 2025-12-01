Bundesliga nie dla Augsburga? Jeżeli klub z Bawarii nie wróci na zwycięską ścieżkę, to może pożegnać się z niemiecką elita. Władze ekipy z WWK Arena postanowił zareagować i zwolniły Sandro Wagnera.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Sandro Wagner

Bundesliga: Wagner żegna się z Augsburgiem

Dla Sandro Wagnera była to pierwsza samodzielna praca. Były piłkarz Bayernu Monachium wraz z początkiem nowego sezonu został zatrudniony jako trener Augsburga. W debiucie jego podopieczni wygrali 2:0 z Hallescher FC w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Bundesliga także rozpoczęła się od zwycięstwa – w premierowej kolejce drużyna z Bawarii pokonała 3:1 Freiburg.

Następnie Augsburg zanotował cztery porażki z rzędu, a w 6. serii ligowych zmagań zdołał sięgnąć po trzy punkty w pojedynku z Wolfsburgiem. W kolejnych siedmiu starciach Wagner i jego zawodnicy wygrali tylko raz. Po przegranej z 0:3 z TSG Hoffenheim klub z WWK Arena plasuje się na 14. lokacie i ma trzy punkty nad strefą spadkową.

Fatalne wyniki i zbyt finezyjny styl gry, który nie był dostosowany do umiejętności piłkarzy, doprowadził do pożegnania 38-latka. Do przerwy zimowej Augsburg poprowadzi Manuel Baum, który zostanie trenerem tymczasowym.