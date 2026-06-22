Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Martin Demichelis

RB Lipsk zatrudnił Argentyńczyka

W kolejnej edycji Ligi Mistrzów Niemcy będą reprezentowane przez cztery kluby – Bayern Monachium, Borussię Dortmund, RB Lipsk i VfB Stuttgart. Trzecia siła minionych rozgrywek Bundesligi po awansie do elitarnych zmagań postanowiła zmienić opiekuna pierwszej drużyny. Ole Werner nie będzie prowadził Byków w nowym sezonie.

Nowym trenerem Die Bullen został Martin Demichelis. Argentyńczyk tym samym wraca do Niemiec – w lipcu 2019 roku zaczął pracę w drużynach młodzieżowych Bayernu Monachium, a od kwietnia 2021 roku do końca 2022 roku odpowiadał za wyniki rezerw Bawarczyków.

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Były zawodnik m.in. Bayernu, Atletico, Manchesteru City i Malagi podpisał z Lipskiem dwuletni kontrakt, ważny do końca sezonu 2027/28. 45-latek w swoim CV ma takie kluby, jak River Plate, Monterrey i Mallorca. W Hiszpanii spędził tylko cztery miesiące i nie zdołał utrzymać Els Vermellencs w La Liga.

¡Bienvenido, Micho! 👋



RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



🔗 https://t.co/4NOFBsnhA5 pic.twitter.com/drSYk23BZ5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 22, 2026

– W osobie Martína Demichelisa zyskujemy głównego trenera, który jako zawodnik i trener zdobywał doświadczenie w Europie, Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, pracując na najwyższym poziomie. Ta międzynarodowa perspektywa doskonale wpisuje się w profil RB Leipzig i jego globalną orientację – stwierdził Marcel Schäfer, dyrektor sportowy RB Lipsk.