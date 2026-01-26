Maik Nawrocki wrócił do gry po kontuzji i od razu pomógł Hannoverowi 96 przełamać złą serię. W czasie jego absencji zespół nie odniósł ani jednego zwycięstwa, a pierwszy mecz po powrocie Polaka zakończył się wygraną.

PressFocus Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Nawrocki wyleczył kontuzję, Hannover triumfuje

W miniony weekend na zapleczu Bundesligi po raz pierwszy w tym roku pojawił się Maik Nawrocki. Były obrońca Legii Warszawa wrócił do pełni zdrowia po problemach mięśniowych, które wykluczyły go z gry na ponad miesiąc. Hannover podczas absencji Polaka zdobył w lidze zaledwie jeden na dziewięć możliwych punktów.

Nawrocki do wyjściowej jedenastki wrócił na domowy pojedynek z Fortuną Dueseldorf. Hannover wygrał to spotkanie 2:1. Po jednym golu strzelili Daisuke Yokota i Benjamin Kallman, którzy grali kiedyś w Ekstraklasie Dla ekipy Nawrockiego było to pierwsze zwycięstwo od 28 listopada. Polski obrońca zabrał głos po tym spotkaniu.

– Bardzo się cieszę z powrotu. Oczywiście w domu zawsze jest szczególnie fajnie. I nawet zdobyliśmy trzy punkty! Czułem się naprawdę dobrze. Jasne, byłem trochę dłużej poza grą, ale trenowałem dwa tygodnie przed meczem. To zdecydowanie coś, na czym można budować – powiedział Nawrocki w rozmowie dla klubowych mediów.

Nawrocki rozegrał w tym sezonie dla Hannoveru siedem meczów. 24-latek zaliczył w nich trzy asysty. Polak do niemieckiego klubu jest tylko wypożyczony z Celtiku Glasgow. Piąty zespół zaplecza Bundesligi ma jednak opcję wykupu Nawrockiego.

Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: