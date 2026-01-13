Mecz Bundesligi odwołany. Nie było innego wyjścia

18:43, 13. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  HSV

Bundesliga rozpoczęła rywalizację w 17. kolejce. Jedno z wtorkowych spotkań zostało odwołane. Mecz HSV - Bayer Leverkusen nie odbędzie się w planowanym terminie. Znamy powód.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen
dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Hamburger SV - Bayer Leverkusen

Bundesliga odwołuje mecz. Obawy o bezpieczeństwo

We wtorek 13 stycznia Bundesliga zaplanowała cztery pojedynki. Jednak tylko trzy zostaną rozegrane w planowanym terminie, ponieważ spotkanie HSVBayer Leverkusen zostało odwołane. – Powodem odwołania meczu w 17. kolejce są obawy o bezpieczeństwo konstrukcji stadionu z powodu ekstremalnej odwilży – czytamy w komunikacie opublikowanym przez gospodarzy tej rywalizacji. Starcie na Volksparkstadion nie dojdzie do skutku.

– (…) Woda roztopowa zebrała się pod śniegiem na membranie dachowej w kilku miejscach stadionu, nie mogąc odpłynąć, co doprowadziło do znacznych obciążeń punktowych. Inżynier konstrukcji wezwany do oceny sytuacji uznał ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa, w związku z czym mecz musiał zostać odwołany w porozumieniu z DFL (Niemiecką Ligą Piłkarską) i lokalnymi służbami bezpieczeństwa – poinformował klub z Hamburga.

