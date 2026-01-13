Bundesliga odwołuje mecz. Obawy o bezpieczeństwo
We wtorek 13 stycznia Bundesliga zaplanowała cztery pojedynki. Jednak tylko trzy zostaną rozegrane w planowanym terminie, ponieważ spotkanie HSV – Bayer Leverkusen zostało odwołane. – Powodem odwołania meczu w 17. kolejce są obawy o bezpieczeństwo konstrukcji stadionu z powodu ekstremalnej odwilży – czytamy w komunikacie opublikowanym przez gospodarzy tej rywalizacji. Starcie na Volksparkstadion nie dojdzie do skutku.
– (…) Woda roztopowa zebrała się pod śniegiem na membranie dachowej w kilku miejscach stadionu, nie mogąc odpłynąć, co doprowadziło do znacznych obciążeń punktowych. Inżynier konstrukcji wezwany do oceny sytuacji uznał ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa, w związku z czym mecz musiał zostać odwołany w porozumieniu z DFL (Niemiecką Ligą Piłkarską) i lokalnymi służbami bezpieczeństwa – poinformował klub z Hamburga.