Liverpool wzmocnił skład, a Bayern wyraził rozczarowanie. Jasne stanowisko Rummenigge

Florian Wirtz latem zdecydował się na transfer z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu. Tymczasem na temat zawodnika kilka słów wyraził Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie ze Sport Bild.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge o decyzji Floriana Wirtza

Florian Wirtz w trakcie letniego okna transferowego był kuszony przez kilka ekip. Nie tylko Manchester City, ale też Bayern Monachium wykazywał zainteresowanie zawodnikiem. Finalnie piłkarz zdecydował się jednak na transfer do Liverpoolu. Na ten temat kilka słów przekazał przedstawiciel Bawarczyków.

– Jeśli chodzi o Wirtza, nadal jestem rozczarowany, ponieważ uważam, że piłkarzowi lepiej byłoby w Bayernie niż w Liverpoolu – przekonywał Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie ze Sport Bild.

– Mogliśmy pozyskać Nicka Voltemade. Muszę jednak przyznać, że Bayern jest na tyle mądry, że nie bierze udziału w finansowym szaleństwie – zaznaczył Niemiec.

– Zawsze mówiłem: chcemy osiągnąć sukces sportowy, ale wszystko musi być zrobione dokładnie i finansowo – powiedział członek rady nadzorczej Bayernu.

Ekipa z Allianz Arena plasuje się aktualnie na pozycji lidera Bundesligi, legitymując się bilansem 12 punktów na koncie. To efekt czterech zwycięstw w tym sezonie ligi niemieckiej. Ponadto monachijczycy zaprezentowali się świetnie w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, wygrywając z Chelsea 3:1.

Już w najbliższy piątek ekipa Vincenta Kompany’ego zagra na swoim stadionie z Werderem Brema. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

